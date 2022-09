Iliad ha lanciato alcune interessanti novità nel corso di queste settimane. Gli utenti che hanno attivato una SIM con il provider francese hanno ritrovato a listino la promozione Giga 150. I clienti, in questa circostanza, avranno accesso ad una ricaricabile che prevede consumi quasi illimitati a prezzi da vero e propri ribasso.

Iliad, la tariffa con 150 Giga ed il 5G a costo zero

Per quanto concerne i costi, per la Giga 150 Iliad ha confermato il suo prezzo standard dal valore di 9,99 euro ogni mese. In aggiunta a questa spesa, gli utenti dovranno aggiungere semplicemente una quota di attivazione, il cui valore sarà pari a 10 euro.

I consumi prevedono per i clienti chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche un pacchetto pari a 150 Giga per la navigazione di rete.

Gli utenti che andranno ad attivare la tariffa Giga 150 riceveranno una sorpresa aggiuntiva, oltre ai costi mensili ed alle soglie di consumo. Come per altre promozioni, infatti, il provider prevede per questa ricaricabile il servizio della tecnologia 5G. Tutti gli abbonati che attivano questa promo avranno la possibilità di connettersi con le velocità massime completamente acosto zero.

Il 5G sarà gratis sia per i vecchi clienti sia per i nuovi clienti che hanno sottoscritto la Giga 150. La strategia commerciale di Iliad è quindi ancora parallela rispetto a quella di TIM e Vodafone. Iliad, infatti, non prevede alcun genere di costo aggiuntivo per la navigazione di rete ad altissime velocità.