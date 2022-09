Direttamente da Berlino, in occasione dell’IFA 2022, vediamo insieme le novità proposte quest’anno da Huawei. L’azienda non si è lasciata sfuggire l’occasione per distinguersi dagli altri con nuovi prodotti, tra cui smartphone, wearable, tablet e persino PC.

Presentati all’IFA i nuovi Nova 10 e Nova 10 Pro

I due dispositivi, come possiamo notare, sono pressoché identici. La scocca, infatti, è la stessa. Esteticamente si differenziano per le dimensioni del display, il 10 Pro è grande 6,78 pollici mentre il 10 è grande 6,77 pollici e pesa 168 gr. Il Nova Pro pesa 191 gr ed è anche più spesso di un millimetro. Entrambi sono molto maneggevoli e presentano il design facilmente riconoscibile che Huawei propone da qualche anno per i suoi dispositivi. Sono disponibili nelle colorazioni Black e Silver.

La fotocamera frontale del Nova 10 è una delle novità principali, raggiunge ben 60 MP. Sono smartphone pensati per i content creator che sfruttano a 360 gradi l’obiettivo del proprio smartphone. Anche la variante Pro presenta una fotocamera da 60 MP ma con due lenti, per la presenza di uno zoom ottimo, assente nella versione base. Lo zoom ottico della variante Pro riesce a catturare ogni minimo dettaglio senza intaccare la qualità delle immagini scattate. Sul retro, invece, entrambi presentano la stessa fotocamera, con un sensore principale di 50 MP e altre due lenti di cui la seconda da 8 MP. Infine, Nova 10 Pro dispone di una batteria da 1500 mAh con ricarica rapida fino a 100 W per arrivare ad una ricarica completa in 20 minuti. Presenta una risoluzione Full HD plus a 120Hz con tecnologia HDR 10.

Altra novità Huawei sono i nuovi tablet della linea MatePad

Huawei in occasione dell’evento a Berlino presenta i MatePad in due versioni, una 11 pollici e la versione Pro più grande da 12,6 pollici. La caratteristica principale per entrambi i dispositivi è lo schermo OLED, con luminosità fino a 600 nit e refresh rate a 120Hz. Il modello da 11 pollici è spesso soli 5,9 mm e pesa 449 gr. Tutti e due montano un chip Qualcomm. Per quanto riguarda la batteria, il MatePad da 11 pollici dispone di una batteria da 8.300 mAh mentre sul MatePad Pro è di 10.050 mAh. Sistema audio di entrambi è da far invidia a molti dispositivi della concorrenza. Infine, i prezzi sono rispettivamente: 649,90 euro per la versione base e 799,90 per la variante Pro.

Huawei mostra all’IFA 2022 i suoi nuovi wearable

Il nuovo wearable di Huawei è il Watch D, la cui novità principale è l’airbag che si gonfia e sgonfia per poter rilevare la pressione sanguigna con maggiore accuratezza. Non è un misuratore laser ma fisico, quindi, proprio come quelli che troviamo dal medico. La cassa del dispositivo è in alluminio, mentre la batteria dovrebbe durare almeno 7 giorni con una singola carica. Il prezzo di lancio sarà di 399,90 euro.