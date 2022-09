Dreame presenta i nuovi prodotti innovativi pensati per la pulizia in occasione dell’IFA 2022. L’azienda sfrutterà l’IFA non solo per presentare i suoi prodotti ma anche per creare un’opportunità di scambio con gli addetti al lavoro del settore.

Le categorie principali di prodotti presentati da Dreame durante l’IFA sono robot per la pulizia, aspirapolvere che funziona sia a umido che a secco e aspirapolvere senza fili. I motori dei dispositivi sono tutti leggeri e dotati delle ultime tecnologie, tra cui AI Action e DualBoost 2.0. Il robot di punta della gamma è il DreameBot L10s Ultra, in grado di pulire tutto in modo automatizzato e lasciando le vostre mani libere. Offre una pulizia profonda e accurata e varie funzioni, tra cui lavaggio, oltre ad aspirazione, mop erahing, asciugatura della spazzola integrata, ricarica dell’acqua e possibilità di aggiungere una soluzione detergente.

I sacchi della polvere Dreame contengono fino a tre litri di polvere e non è necessario cambiarli per almeno due mesi di utilizzo. Presente anche una luce 3D e telecamere RGB in grado di calcolare il perimetro delle zone da pulire senza scontrarsi con alcun ostacolo. Alexa, Siri e Google Assistant possono essere del tutto sostituiti. Il robot è disponibile anche nella versione lite, quasi con le stesse funzioni.

L’aspirapolvere a vapore senza fili Dreame H12 Steam, invece, è progettata per pulire a fondo il pavimento eliminando anche la sporcizia più difficile da rimuovere. H12 Steam all’interno include motori ad alta velocità fino a 180,000 giri al minuto. La batteria ha una capacità di 8×4.000 mAh. Presente anche la funzione per l’autopulizia one-press, asciugatura della spazzola con LED intuitivo, facile installazione con utili istruzioni vocali e nel complesso un’esperienza davvero completa e facilitata dalle funzioni stesse e dal design semplice.

Altro prodotto è il Dreame M12, che adotta un sistema di circolazione dell’acqua con un motore molto potente in grado di fornire un lavaggio con conseguente aspirazione. La pratica unità funge anche da aspirapolvere portatile se rimossa, grazie all’estensione della struttura. Tra gli altri prodotti ritroviamo, invece, DreameBot D10s Pro, con AI Action e pianificazione del percorso intelligente e il nuovo Dual-Boost 1.0 che si auto-svuota. Infine, DreameBot X10 con svuotamento automatico, AI Action, lavaggio e asciugatura della spazzola con annessa rimozione automatica e svariate funzioni avanzate.

L’aspirapolvere cordless J10, invece, dura a lungo, presenta un sistema di filtraggio di alta qualità e un vasto assortimento di accessori. “Fin dall’inizio, abbiamo sempre insistito per porre le esigenze dei consumatori al centro dei nostri sforzi di ricerca e sviluppo e sulla costruzione di prodotti. Speriamo di risolvere i loro problemi e creare esperienze di pulizia completamente nuove.”