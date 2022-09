Secondo il leaker “ShrimpApplePro“, l’Apple Watch Series 8 sarà disponibile in una “nuova tonalità di rosso” ed il dispositivo sarà disponibile dal day-one e non subirà alcun tipo di ritardo.

Altre indiscrezioni hanno parlato di un dispositivo che continuerà a essere disponibile con dimensioni della cassa da 41 mm e 45 mm, proprio come l’ Apple Watch Series 7. Scopriamo maggiori dettagli.

Apple Watch Series 8

Il leaker ha rivelato anche che l’opzione di colore (PRODUCT) RED del dispositivo sarà una “nuova tonalità di rosso”. Ma non è tutto. ShrimpApple Pro, infatti, si aspetta che la Series 8 sarà disponibile in un numero inferiore di opzioni di colore rispetto alla Series 7. Potrebbe essere disponibile solo in Argento, Mezzanotte, Galassia, (PRODUCT) RED, Oro, Grafite e Nero Siderale. Addio, quindi, alle opzioni di colore Blu e Verde.

Oltre al design, anche la scatola dell’Apple Watch Series 8 sarà identica a quella dell’attuale modello, ad eccezione della presenza di più colla sulle linguette. Questa modifica ha lo scopo di lasciare tracce di colla quando si aprono le linguette per confermare il fatto che la scatola è stata aperta.

L’anno scorso il Series 7 è arrivato sul mercato quasi un mese dopo la presentazione ufficiale, ma quest’anno il nuovo modello non dovrebbe subire ritardi e sarà disponibile fin da dubito. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.