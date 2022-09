Android, a differenza di iOS, è un sistema operativo libero. Infatti, su di esso è possibile installare delle app che consentono di cambiare completamente volto al proprio smartphone, andando a mettere in funzione delle nuove attività che risultano essere spesso molto utili in base a ciò che chiedono gli utenti.

La maggior parte di queste modifiche è possibile ottenerle senza l’attivazione dei permessi di root, procedura complicata che potrebbe andare ad intaccare la garanzia dello smartphone.

Andiamo a scoprire di seguito quali sono i 5 migliori trucchi su Android senza permessi di root, da applicare anche immediatamente sul proprio cellulare appena acquistato o su un dispositivo che non è esattamente nuovo di zecca.

Android, i 5 trucchi migliori da conoscere assolutamente

Chiamate registrate

Uno dei vantaggi più acclamati sui cellulari Android è utilizzare l’app Telefono Google come gestore delle chiamate e registratore delle telefonate. Infatti, andando ad effettuare o ricevere chiamate, è possibile registrarle premendo il tasto Registra.

Nel caso in cui l’app è già integrata nel telefono, non dovremo fare nulla. Invece, se il dispositivo fa uso di un dialer proprietario, dovremo prima scaricare l’app Telefono Google e dopo impostarla come dialer di default per ogni chiamata in entrata e uscita.

Compilare automaticamente le password

I dispositivi Android hanno la possibilità di fare uso dell’account Google per gestire le password. In questo modo, è possibile utilizzare sia all’interno di Chrome e sia all’interno delle app installate nel sistema.

Per attivare la funzione, dobbiamo aprire l’app Impostazioni, menu Google, Compilazione automatica e premere sul menu Compilazione automatica Google. Da qui, attivare l’interruttore alla voce Utilizza la compilazione automatica Google e andare a selezionare l’account da utilizzare per salvare le password.

Posticipare o bloccare le notifiche

Andando a scorrere una notifica lentamente col dito, vedremo che compare un’icona con la forma di ingranaggio. La suddetta ci consente di posticipare la notifica di un’ora o scegliere un intervallo di tempo differente dalla casella a discesa.

Se vogliamo invece bloccare le notifiche di un’app in particolare, teniamo premuto sulla notifica e disattiviamone l’invio, andando a spegnere l’apposita voce o disattivando l’icona a forma di campanella.

La procedura alternativa è possibile portarla a compimenti nel percorso Impostazioni -> Notifiche o Impostazioni -> Notifiche e Centro di controllo.

Controllare un PC dallo smartphone

Tramite alcune app, è possibile su Android controllare qualsiasi PC desktop da remoto. Il servizio migliore che possiamo utilizzare è senza ombra di dubbio TeamViewer, che possiamo scaricare in via del tutto gratuita con una configurazione davvero semplice.

Controllare lo smartphone dal PC

Infine, possiamo fare anche il percorso inverso, controllando lo smartphone dal PC. Sempre con TeamViewer è è possibile ricevere supporto da un’altra persone che è più esperta di noi. L’app è assolutamente sicura, priva di virus e non invade la privacy.

Con questa funzione, è possibile controllare da PC ogni dispositivo che ha come sistema operativo Android (Android TV, TB Box ecc.)