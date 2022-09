Diciotto bambini delle scuole vanno in gita in montagna per festeggiare il loro ultimo anno di liceo. Quello che segue è qualcosa che non avrebbero mai potuto immaginare nemmeno nei loro incubi. Ecco come inizia ALMA, la serie TV di Netflix più terrificante di sempre.

All’inizio, diventa chiaro che questa sarà una serie TV Horror. La parte narrativa costringe il pubblico a conoscerne il motivo. Una ragazza quasi morta viene vista sdraiata sull’erba e, dopodiché, la serie porta il pubblico otto ore prima dell’incidente.

La trama spiega che ad Alma, il personaggio principale, manca la sorella Lara, morta sei mesi fa a causa di un tumore al cervello. La migliore amica di Alma, Deva, la convince a unirsi ad alcuni giochi durante una festa organizzata da qualche amico.

Ma subito dopo, Deva scompare e tutti escono in montagna per cercarla.

Molto apprezzata dalla critica

La serie TV contiene elementi romantici, misteriosi, horror e thriller. Il folclore su Therion e le sue cinque ombre costituisce il nucleo della serie.

La scena dell’incidente d’autobus nell’episodio iniziale è così vicina alla realtà. Vediamo la decapitazione dei bambini della scuola, le loro urla e molto sangue, una situazione decisamente terrificante da guardare. Le persone che hanno traumi passati legati a incidenti dovrebbero saltare questa parte.

Gli attori hanno interpretato i loro ruoli in modo eccellente. Nell’episodio pilota sono state mostrate bellissime scene delle montagne. Gli spettatori non saranno in grado di indovinare la trama della serie semplicemente guardando il primo episodio stesso. L’inizio del secondo episodio fornisce un piccolo suggerimento e, tuttavia, il pubblico avrà difficoltà a indovinarlo. I creatori sono riusciti a mantenere le persone con il fiato sospeso attraverso il mistero e gli elementi soprannaturali presenti nella serie.

E’ un’ottima serie da tenere d’occhio per i fan dei thriller horror. Questa serie nutre le richieste di un vasto pubblico e non mancherà di impressionarli. Il mistero si svela poco a poco ad ogni episodio che passa, il che fa desiderare di più il pubblico. Con un totale di nove episodi, The Girl In The Mirror è uno show davvero apprezzabile.