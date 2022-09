Ma se per caso la crisi delle criptovalute che tutto il mondo del cripto-trading si ritrova ad affrontare fosse legata ad errati trasferimenti di queste ultime nei vari wallet ? Di certo è uno scenario è abbastanza improbabile dal momento che l’andamento dei mercati è influenzato da fattori esterni e dalle difficoltà intrinseche del mercato stesso, ciò non toglie che se le cifre perse arrivano ad avere anche sei zeri, la questione si fa decisamente molto più spinosa, ed è proprio quanto accaduto a crypto.com, la quale ha per sbaglio trasferito, invece dei 100 dollari australiani dovuti a un suo cliente (68 euro circa), 10,5 milioni (7,2 milioni di euro).

Ormai il danno è fatto

L’errore scaturisce da una disattenzione abbastanza banale, infatti nel campo inerente la cifra di denaro da bonificare è stato inserito il numero di conto, danno che è rimasto nascosto per ben 7 mesi, la piattaforma l’ha notato quando ormai era troppo tardi, la somma era già infatti stata spostata ed in gran parte spesa, le fortunate sorelle Manivel e Thilagavathy Gangadory non hanno infatti pensato di contattare la piattaforma, ma anzi, hanno pensato di acquistare una casa da circa 900.000 euro.

Ovviamente come facile da intuire è scattata subito la lotta legale tra le parti, da un lato le sorelle che non hanno ovviamente intenzione di restituire il denaro ricevuto, dall’altro cyrpto.com che invece ha tutto l’interesse sia nel recuperare la parte liquida sia nel recuperare il valore della casa vendendola, oltre che a ricevere tutti gli interessi del caso, al momento il primo round è andato a crypto, con l’obbligo di rivendere la casa, il secondo round presto arriverà.