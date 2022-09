Nonostante la nuovissima serie Xiaomi 12S non arriverà da noi, da qualche mese sono emerse in rete anticipazioni sulla nuova serie 13 di Xiaomi, che dovrebbe debuttare in Cina addirittura già a novembre.

Negli ultimi giorni, sempre dalla Cina, sono arrivate dei nuovi dettagli sul modello top, Xiaomi 13 Pro, che è destinato a confermare quanto di buono dimostrato dal suo predecessore, Xiaomi 12 Pro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi 13 Pro: ecco tutto quello trapelato fino ad ora

Il noto leaker Digital Chat Station ha infatti lanciato su ITHome alcune anticipazioni sullo schermo di Xiaomi 13 Pro, che dovrebbe avere uno schermo flessibile Samsung E6 AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Lo schermo avrà una microcurvatura sui quattro assi e sarà dotato di foro centrale superiore per la fotocamera frontale.

Digital Chat Station conferma l’utilizzo del SoC Snapdragon 8 Gen 2 e prevede il supporto alla ricarica rapida da 120 W, la ricarica wireless da 50 W e la ricarica wireless inversa da 10 W, mentre la capacità della batteria rimane sconosciuta. Il corpo sarà invece in ceramica ed è già in fase avanzata di test da parte di BYD.

Ancora nessuna informazione invece sul comparto fotocamere, uno degli aspetti su cui Xiaomi ha più investito negli ultimi anni. Ricordiamo che i nuovi Xiaomi 13 e 13 Pro, il cui lancio è previsto a novembre in Cina, dovrebbero arrivare sul mercato globale a inizio del 2023. Non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire tutti i dettagli.