Unieuro è folle: offerte al 70% di sconto solo per oggi, distrutta Euronics

Unieuro riesce ancora a detenere la leadership per quanto riguarda i negozi fisici che vedono tecnologia di altissimo livello.

Anche questa volta la lista di prodotti e fornitissima con prezzi molto bassi e soprattutto con la possibilità di fare 20 rate a partire dal mese di ottobre. In basso potete notare tutti i pezzi migliori tra computer e smartphone, i quali con grande probabilità saranno riproposti anche nel prossimo volantino del mese di ottobre.

Unieuro: questi sono i migliori sconti visti nell’ultimo volantino di fine agosto, ecco il meglio del meglio

Già a partire dalla prima pagina del volantino di agosto di Unieuro, È stato possibile notare come i portatili tra laptop e ultrabook siano arrivati ad avere sconti eccezionali.

Lenovo propone infatti alcuni dei suoi prodotti migliori ad un prezzo estremamente conveniente. Il primo un Ideapad 3 il quale mostra un processore AMD Ryzen 7 con Otto giga di RAM e 512 giga di memoria SSD, il tutto con un display full HD da 15,6″. Il prezzo è di 499 € più 100 € di rimborso.

Segue poi l’altro modello che è ancora superiore: si tratta di un Ideapad Gaming 3 da 899 euro con caratteristiche analoghe al precedente.

Ecco poi anche una soluzione da parte di Apple, con uno dei suoi MacBook Air che viene proposto a 1479 € nell’ultima versione dotata di processore proprietario M2.

Presenti anche diversi iPhone come iPhone 11, iPhone 13 Pro Max e iPhone 13. I prezzi in questo caso sono rispettivamente per le versioni da 128GB di 549 €, 1199€ e 789€.

Bisogna ricordare che tutti i prodotti acquistati da Unieuro sono garantiti per due anni.