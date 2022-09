Sempre più case intelligenti si stanno affidando ai termostati intelligenti per affrontare i costi energetici. Per questo tado aggiunge la linea black ai suoi dispositivi già esistenti, con lo scopo di adattarsi a qualsiasi design.

tado, con la linea black presentata all’IFA 2022, ha aggiunto un nuovo membro alla sua gamma di termostati. L’azienda annuncia la sua Black Edition del Termostato Intelligente con supporto per la modalità Dark. I dispositivi di questa linea sono vincitori dell’IF Design Award. Il Termostato Intelligente Black Edition di tado, come tutti i suoi predecessori, permette un risparmio del 22% sui costi energetici complessivi del riscaldamento annuale. Le bollette in media passeranno da 1,560 euro a 1270 euro. Se prendiamo in considerazioni gli attuali costi energetici, possiamo affermare che i termostati intelligenti tado si ripagano entro sei mesi di utilizzo.

Christian Deilmann, il Co-Fondatore e CPO di tado°, dichiara: “Molti utenti cercavano modi per inserire tado° nelle diverse stanze della casa, e una delle richieste più frequenti era quella legata alla colorazione nera. Abbiamo quindi lavorato in questa direzione per offrire una soluzione elegante e sofisticata, che potesse rispecchiare le aspettative e adattarsi perfettamente ad ogni arredamento”.

Modalità Dark per il nuovo dispositivo tado

Per consolidare il nuovo prodotto, l’azienda annuncia anche l’arrivo entro i prossimi mesi della modalità dark sull’app ufficiale. In questo modo non solo sarà possibile risparmiare sui costi energetici in casa ma anche sui consumi della batteria del proprio smartphone.

Disponibilità del nuovo Termostato Intelligente

Il Termostato Intelligente Black Edition sarà acquistabile con lo Starter Kit nelle varianti cablata e wireless, e anche nella versione standalone, ad ottobre in tutta Europa. Il prezzo consigliato è di 249,99 euro per il kit wireless e di 219,99 euro per quello con cavo. La modalità dark, invece, arriverà ad ottobre insieme al dispositivo e basterà attivarla direttamente dalle impostazioni.