In occasione dell’IFA 2002, presentati due tablet Lenovo Tab P11 di nuova generazione e il primo Chromebook da 16 pollici dell’azienda.

Lenovo presenta il primo Chromebook Lenovo da 16 pollici, il nuovo IdeaPad 5i, oltre a due novità nella gamma dei tablet: Tab P11 (seconda generazione) e la seconda generazione del Tab P11 Pro. Con l’avvento della pandemia negli ultimi anni, sempre più attività sono state svolte online – oltre a quelle che erano già presenti e disponibili da remoto. Lenovo sta ideando dispositivi che rispondano a queste nuove esigenze dei consumatori.

“Negli ultimi due anni, i dispositivi personali sono diventati fondamentali nella vita delle persone, una finestra sul mondo e, spesso, uno spazio sicuro in cui “rifugiarsi“, ha spiegato Johnson Jia, Senior Vice President, Global Innovation Center di Intelligent Devices Group, Lenovo. “Ora, mentre i consumatori si adattano a una nuova realtà, anche le loro aspettative sulla tecnologia su cui fanno affidamento si stanno evolvendo. I nuovi Chromebook e tablet Lenovo che abbiamo presentato oggi sono progettati per supportare le persone in movimento e, fattore importante, per abilitare nuove esperienze nell’ambiente di casa”.

Dispositivo per tutta la famiglia: Chromebook IdeaPad 5i

Il nuovo Chromebook, il primo proposto dall’azienda, è adatto a tutti. Trattasi di un PC premium pensato per tutta la famiglia, con un ampio display in 2,5K, privo di bordi e a 120 Hz per immagini nitide e fluide. La funzione multiutente mantiene separate app, cronologia e dati di navigazione, così come tutte le preferenze di ogni membro della famiglia, facilitando la tutela della privacy.

Chi sceglie questo dispositivo per lavorare saprà sfruttarne le diverse funzionalità in base al contesto con una batteria che dura per almeno 12 ore, un touchpad più ampio, uno schermo ben posizionato in alto e una tastiera con tasti di 1,5 mm per una digitazione rapida e precisa. Anche audio e fotocamera sono ottimizzati per videoconferenze in alta definizione. Presente anche un otturatore della fotocamera integrato per coprire la webcam quando non in uso.

Goditi il tempo libero con Lenovo Tab P11 Pro e Tab P11

Uno studio rivela che l’80% degli utenti intende aumentare il tempo da dedicare a sé. Tuttavia, avere del tempo solo per sé è sempre più complesso in una società così frenetica. Lenovo ha deciso di andare incontro a questa esigenza realizzando Tab P11 e Tab P11 Pro. Tab P11 Pro offre Android 12 e un’esperienza multimediale incredibile. Include un touchscreen OLED di 11,2 pollici, Dolby Vision in HDR e colori e contrasti sorprendenti. Le immagini saranno ancor più cristalline con HDR10+.

Per i giocatori occasionali, la frequenza di aggiornamento a 120 Hz e la velocità di risposta al tocco renderanno tutto molto fluido. Inoltre, i quattro altoparlanti di JBL e il sistema Dolby Atmos regaleranno un incredibile audio spaziale. La versione Pro del Tab P11 integra anche un processore ad otto core della MediaTek e una RAM di 8 GB. La batteria, invece, vanta un’autonoma di circa 14 ore.

Il tablet Tab P11 Pro di Lenovo include anche una tastiera removibile e la Lenovo Precision Pen 3 opzionale che può essere collegata magneticamente per ricarica e modalità wireless. Provvista di tecnologia Bluetooth, viene associata automaticamente al dispositivo.

Per gli utenti che non hanno necessariamente bisogno di un tablet è consigliata la variante Tab P11 di base con Android 12L, un sistema Dolby Atmos con quattro altoparlanti, display LCD di 11,5 pollici a 120 Hz e processore MediaTek ad otto core. Questo dispositivo, rispetto alla generazione precedente, è più potente e supporta 6 GB di RAM e WI-Fi 6E. Gli accessori opzionali includono il pacchetto tastiera, Lenovo Precision Pen 2 (2023), Lenovo Smart Charging Station 2 e Lenovo Folio Case con supporto integrato e porta penna. Infine, con Lenovo Freestyle, gli utenti possono controllare due dispositivi simultaneamente, utilizzando la penna o il touchscreen senza dover passare da un’app all’altra.