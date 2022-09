Recenti sondaggi hanno effettivamente dimostrato che la maggior parte degli utenti mette in atto una pratica da evitare accuratamente, ovvero la ricarica notturna dello smartphone con il posizionamento direttamente sotto il cuscino. Ma per quale motivo è sconsigliata?

Dovete sapere, infatti, che la fase della ricarica è estremamente delicata per il prodotto mobile, sopratutto per la batteria, la quale viene sollecitata duramente e tende a surriscaldarsi molto più del solito. Di conseguenza, se posizionata in un luogo dove non ha la possibilità di raffreddarsi come dovrebbe, rischia di fondersi, o addirittura di incendiarsi.

Smartphone: cosa fare per la ricarica

Non fraintendete le nostre parole, non è sconsigliato caricare lo smartphone di notte, ma è estremamente necessario farlo alle giuste condizioni; il consiglio più pratico riguarda ad esempio il posizionamento in un’area sufficientemente ventilata, quale può essere il comodino o il pavimento, in modo che possa raffreddarsi senza troppa difficoltà.

Il secondo consiglio che vi possiamo dare riguarda l’attivazione di protezioni software, le cosiddette ricariche ottimizzate, con le quali avere la certezza che lo smartphone si caricherà lentamente, in modo da non stressare ulteriormente la batteria, rischiando ad esempio di rovinarla molto più del dovuto.

Piccoli accorgimenti che possono in primis preservare la durata complessiva della batteria, ma che allo stesso tempo possono anche salvare la vostra vita, da problematiche di vario genere o pericoli evitabili davvero facilmente.