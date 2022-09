Utilizzare uno smartphone, soprattutto se in modo errato, può esporre l’utente finale a rischi inutili, che effettivamente potrebbero risultare dannosi per la sua salute, oltre che per il dispositivo mobile stesso. Nella maggior parte dei casi le persone non pensano alle possibili conseguenze, cerchiamo di capire quali sono i rischi a cui potremmo andare in contro.

Il primo, ed ovviamente il più comune con il passare degli anni, riguarda la dipendenza, oltre due terzi delle persone, secondo una recente statistica, ha paura a staccarsi dallo smartphone; ancora peggio sono le reazioni registrate in seguito ad un distacco forzato, simili a chi si trovare in astinenza da droga o oppiacei, quindi senso di insicurezza, tremori o anche smarrimento. Molto simile è la sensazione di vibrazione dello smartphone, uno disturbo in grado di colpire 9 utenti su 10, come anche gli eventuali disturbi del sonno, sopratutto se il prodotto viene posizionato acceso di notte sul comodino.

Smartphone: tutti i rischi

Non mancano ovviamente i danni all’udito, riscontrati negli utenti che ascoltano la musica ad alto volume, ma anche difficoltà di apprendimento nei giovanissimi tra 11 e 16 anni, o ancora peggio i principi d’incendio.

Avete capito bene, lo smartphone potrebbe incendiarsi, se non vengono prese le giuste precauzioni in fase di ricarica. Si consiglia caldamente di posizionare il dispositivo in un’area sufficientemente aerata, affinché possa raffreddarsi autonomamente, in caso contrario il rischio è che si possa surriscaldare, sino a fondere la batteria, o proprio incendiarsi, causando danni a sé stesso ed ovviamente a tutto l’ambiente circostante.