Regalo Amazon: sembra un sogno e invece è l'ennesima truffa insidiosa

Ci arriva un messaggio da parte di Amazon. Per una volta crediamo alla fortuna e ci tuffiamo direttamente tra le parole, nella speranza di vincere un regalo Amazon, e invece ZAC! Ecco che l’ennesima truffa ci colpisce in pieno, sottraendoci ogni avere per la settecentesima volta. D’altronde siamo duri di comprendonio no?

Regalo Amazon: la truffa è nuovamente in circolo

Brutte notizie in arrivo: sono di nuovo in circolo i finti messaggi di Amazon sui 10.000 prodotti rimasti invenduti che andranno in regalo a chi risponde a un rapido quiz. Perché dovremmo credere ad una follia del genere? E invece ci cadiamo con tutte le scarpe poiché il raggiro è organizzato nel migliore dei modi!

Come qualsiasi truffa phishing, i criminali fanno perno sul marchio noto (in questo caso Amazon), sulla riprova sociale (in tal caso duplice); e sulla quantità di soldi che si rischiano se si scopre la frode (in questo caso 1 euro). E così si cade nella trappola. Come salvarsi da questa? Ecco gli indizi che smascherano gli hacker.

La truffa del regalo Amazon ha inizio da un link tinyurl5.ru. Cliccandoci sopra, si aprirà tramite il browser dello smartphone una pagina molto simile a quella di Amazon, che però è ospitata su un dominio russo. Su questa compare un messaggio di presentazione:

“Salve, siamo lieti di annunciare che regaleremo 10.000 prodotti non più vendibili perché restituiti dai nostri clienti. Rispondete a questo breve quiz, trovate il premio nascosto e vincete gratuitamente un fantastico regalo esclusivo!”

Per sfuggire dalla truffa innanzitutto è bene che voi ricordiate che nessuno regala niente a nessuno. Dopodiché tenete a mente che né Amazon, né nessun altra azienda internazionale, ci chiederà mai dei soldi per “sbloccare” un regalo.