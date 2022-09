L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente lanciato una nuova offerta denominata Super Power 40 a meno di 5 euro al mese, precisamente 4.99 euro.

Direttamente online o tramite ricontatto telefonico l’offerta è attivabile da ieri 31 agosto 2022 fino al 4 settembre 2022, salvo proroghe in questi giorni.

PosteMobile lancia la Super Power 40 a 4.99 euro al mese

Tutti i clienti che hanno intenzione di richiedere un nuovo numero o di effettuare la portabilità del proprio possono attivare la Super Power 40. Quest’ultima comprende minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Giga di traffico internet mobile.

Per la prima mensilità, i 35 Giga aggiuntivi vengono erogati entro 24 ore dall’attivazione dell’offerta. Nonostante ciò, a partire dal secondo mese, il cliente riceve il traffico dati bonus contestualmente al rinnovo, con possibilità di utilizzare totali fin da subito. Vi ricordiamo che al superamento dei Giga inclusi durante il mese, la navigazione in internet si blocca in automatico.

In questo caso, il cliente può continuare a navigare con Giga Extra, l’opzione che offre 1 Giga di traffico dati al costo di 1,99 euro. Se il cliente esaurisce anche questo Giga aggiuntivo, l’operatore consente comunque di acquistarne un altro allo stesso prezzo. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli o per sbirciare altre offerte!.