Il colosso Oppo ha presentato da poco il suo primo tablet lanciato in Europa e da poco sbarcato anche in Italia. Si tratta di Oppo Pad Air, un dispositivo leggero e portatile dotato di sistema operativo ColorOS for Pad.

In Italia è arrivato ora, dopo circa 3 mesi dal lancio ufficiale. Scopriamo insieme tutte le sue caratteristiche.

Oppo Pad Air sbarca finalmente anche in Italia

Le specifiche sono le stesse che abbiamo visto lo scorso maggio e comprendono il SoC Qualcomm Snapdragon 680 octa core, il display Full-HD+ da 10,36 pollici e la batteria da 7100 mAh, che secondo i dati dovrebbe essere sufficiente per la visualizzazione di video fino a 12 ore, per partecipare a videoconferenze fino a 15 ore o leggere e-book fino a 16 ore.

Il pannello ha superato la certificazione TÜV Rheinland per la cura della vista e vanta una protezione a bassa luce blu che riduce efficacemente l’affaticamento degli occhi. Il nuovo tablet Android offre un design bicolore caratterizzato da giunture in metallo: la parte superiore del pannello posteriore combina una texture 3D con finitura Oppo Glow e scanalature che aiutano a migliorare la presa e a non lasciare impronte.

A bordo il sistema operativo ColorOS for Pad, basato su Android 12. Supporta interazioni tattili smart come lo split-screen a due dita, la possibilità di ridimensionare le finestre a piacimento pizzicandole con quattro dita e la barra laterale intelligente. Oppo Pad Air è disponibile da oggi in Italia su Oppo Store a un prezzo consigliato di 349,99 euro per la versione 4/128 GB o di 299,99 euro per quella da 4/64 GB.