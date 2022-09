Oppo lancia il suo primo tablet in Europa, il nuovo Pad Air. Acquista Pad Air su OPPO Store insieme a Enco Air2 e Band Style per ottenere un prezzo vantaggioso.

Oppo Pad Air è il primo tablet dell’azienda ad arrivare in Europa. Risulta molto leggero, dal design unico in due colorazioni con particolari giunture in metallo per le rifiniture. Dotato anche del nuovo software ColorOS per Pad, che rende tutto molto più intelligente e fluido. La parte superiore sul retro presenta una texture 3D con Oppo Glow per una percezione ridotta delle impronte digitali. La parte inferiore, invece, è sabbiata per una superficie lucida ma non scivolosa.

Pad Air supporta anche lo split screen a due dita per ridimensionare le finestre e una barra laterale intelligente. Presenta, inoltre, due funzioni multi-display per non perdere la continuità tra i dispositivi grazie al trascinamento dei file e la condivisione degli appunti. Il processore di cui è dotato il dispositivo è un Qualcomm Snapdragon 680, con otto core per un’esperienza fluida anche in modalità multitasking. Il display di 10,36 pollici è in 2K HD e vanta una certificazione che garantisce la riduzione dell’affaticamento degli occhi. Dispone anche di Dolby Atmos e quattro altoparlanti. La batteria, invece, è di 7.100 mAh per guardare video fino a 12 ore e partecipare a videochiamate e videoconferenze fino a 15 ore o leggere e-book e altri contenuti digitali fino a 16 ore.

In Italia OPPO Pad Air è già disponibile sui canali ufficiali a un prezzo di 349,99€ per il modello 4GB + 128GB con Enco Air2 e Band Style, e 299,99€ per il modello 4GB+64GB, anche in questo caso con OPPO Enco Air2 e Band Style. Prossimamente sarà disponibile anche su Amazon.