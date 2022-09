L’operatore virtuale NT Mobile ha recentemente deciso di prorogare anche per tutto il mese di settembre 2022 le proprie offerte con scadenza annuale.

Stiamo parlando di Metà Annuale e Più Plus Plus, entrambe con pagamento annuale dei rinnovi. Ricordiamoci insieme cosa prevedono.

NT Mobile proroga le proprie offerte con scadenza annuale

Iniziamo subito con l’offerta denominata Metà Annuale, che comprende 50 Giga di traffico dati fino in 4G, oltre che minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa. Il costo dell’offerta è pari a 47,88 euro per 12 mesi, pari a 3,99 euro al mese. L’altra offerta invece, la Più Plus Plus comprende 30 Giga di traffico dati fino in 4G, anche in questo caso con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa. Con questa offerta è previsto un costo di 29,94 euro per 12 mesi, equivalenti a circa 2,495 euro mensili.

Per sottoscrivere una di queste due offerte, i nuovi clienti NTmobile devono sostenere un costo di attivazione pari a 9,99 euro, da sommare come sempre all’eventuale costo della SIM. Il cliente può scegliere se richiedere un nuovo numero o effettuare la portabilità da un altro operatore.

Con queste offerte, la velocità massima di navigazione è pari a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Si evidenzia inoltre che la tecnologia 3G non è più disponibile da diverso tempo, per effetto dello spegnimento effettuato da Vodafone. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.