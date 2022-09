Il primo smartphone con il SoC Qualcomm top di gamma del prossimo anno potrebbe arrivare già in questo 2022. Il colosso a poterlo lanciare è Motorola.

Come sappiamo, Qualcomm anticiperà il suo Snapdragon Summit a metà novembre e Motorola sarebbe intenzionata a lanciare un dispositivo basato su Snapdragon 8 Gen 2 subito dopo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Motorola potrebbe lanciare un nuovo smartphone con Snapdragon 8 Gen 2

Ancora non conosciamo le motivazioni che spingono Qualcomm ad accelerare in modo così marcato rispetto alla solita tabella di marcia, ma non è impossibile immaginare che la società stia cercando di allineare il ciclo di rilascio dei suoi chip con quello di Apple e degli iPhone. Un’altra teoria piuttosto valida è che il mondo Android cerchi di anticipare il ciclo di uscita dei suoi smartphone più prestigiosi in tempo per il periodo di shopping natalizio, che permetterebbe di massimizzare le vendite in un settore che ultimamente non se la sta passando proprio benissimo.

Purtroppo la fonte non ha svelato molti dettagli su quello che sarà l’effettivo smartphone; vale comunque la pena ricordare che anche l’anno scorso Motorola è stata la prima ad annunciare uno smartphone con S8G1, con l’Edge X30.

Purtroppo abbiamo anche notato che storicamente tra annunciare e consegnare c’è di mezzo un bel po’ di settimane, almeno per quanto riguarda l’Occidente, comunque vedremo se quest’anno ci saranno cambiamenti. Non ci resta che attendere per scoprire qualche dettaglio più avanti!.