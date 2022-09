Il nuovo Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 presente all’IFA 2022 è perfetto per content creator e utenti più esperti che vogliono sfogare la propria creatività.

Il modello integra AMD Ryzen 9 fino alla serie 6000 H e scheda NVIDIA GeForce RTX 3060 per prestazioni elevate, soprattutto in combinazione con Windows 11. Il display IPS in 2.5 K grande solo 16 pollici presenta bordi stretti e certificazione Eyesafe per proteggere gli occhi, regolando intensità e colore della luce. Mentre la tastiera di questo nuovo dispositivo è retroilluminata per permetterne l’uso anche in situazioni con scarsa illuminazione, ad esempio durante la notte. I colori del display sono vividi e curati nei minimi dettagli.

ThinkBook 16p Gen 3 Lenovo annunciato nel dettaglio durante l’IFA 2022

La potenza di elaborazione dei dati data dalla combo del processore e della scheda grafica aiutano i lavoratori in modalità ibrida a soddisfare qualsiasi esigenza e necessità. Inoltre, sono presenti fino a 32 GB di spazio d’archiviazione e fino a 2TB tramite storage SSD. La batteria da 71 Wh dovrebbe durare quasi tutto il giorno. Integrati anche supporto Wi-Fi 6, due porte USB di tipo C, due USB A, una USB4 e una porta HDMI.

Il dispositivo include il pulsante Smart Power abilitato alle impronte digitali per riprendere rapidamente il lavoro da dove si era interrotto sfruttando la funzione per condividere i contenuti tra dispositivi. Inoltre, dispone di telecamere IR Full HD combinate con audio Dolby Atmos. Durante le videoconferenze sarà anche possibile trasformare il testo in voce in quattordici lingue grazie all’AI Meeting Manager. Gli utenti delle PMI, infine, possono collegare il proprio ThinkBook 16p Gen 3 al nuovo monitor di Lenovo, il ThinkVision S25e-30, per svariate funzioni multischermo e un’esperienza ancor più immersiva e fluida a favore di una maggiore produttività. Prezzi e disponibilità del dispositivo per il mercato in Italia non sono ancora stati annunciati ufficialmente.