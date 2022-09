Lenovo in occasione dell’IFA 2022 ha annunciato il nuovo ThinkPad X1 Fold di nuova generazione che dà nuova vita alla categoria di PC pieghevoli proposti dall’azienda nel 2020.

Il nuovo ThinkPad X1 Fold da 16 pollici proposto da Lenovo è il dispositivo business portatile più leggero al mondo al momento. Estremamente portatile, versatile e super potente con un design elegante e sottile, facilmente utilizzabile anche come PC principale. Il display OLED da 16 pollici è più grande del suo predecessore di circa il 22% mentre le cornici sono più sottili per snellire l’aspetto finale. Il materiale utilizzato per la struttura del telaio è l’alluminio, mentre la parte posteriore è un tessuto 100% riciclato.

Esperienza fold di nuova generazione con il ThinkPad X1 Fold di Lenovo

La forma pieghevole del dispositivo è incredibile grazie al supporto di Intel vPro, Intel Evo Design e i processori Intel Core i7 fino alla dodicesima generazione. Inoltre, include anche grafica Intel Iris Xe. Lo spazio d’archiviazione, invece è di tipo SSD e raggiunge fino ad un TB, con opzioni fino a 32 GB di tipo LPDDR5. Presente una tastiera opzionale e retroilluminata che si può collegare magneticamente offrendo un’esperienza laptop da 12 pollici completa di ogni funzione. Il display è più ampio e si adatta meglio ai diversi usi, mentre il pannello OLED pieghevole e ultra luminoso è di 16,3 pollici per massimo spazio in un format leggero. Sarà anche possibile aggiungere una penna touch con protocollo Wacom.

Massima versatilità con il minimo sforzo

L’azienda si è concentrata molto sul format pieghevole del dispositivo, cercando di incrementarne le potenzialità ma riducendone al contempo l’ingombro. Il risultato è un dispositivo pratico e maneggevole, leggero e sottile, ma senza scendere a troppi compromessi. Ci sono diverse modalità, gestite da un’intuitiva interfaccia Mode Switcher. Sono le seguenti: la classica modalità a conchiglia o laptop, modalità orizzontale, modalità ritratto, modalità libro e infine modalità tablet.

Progettato per dare forma al futuro

Design e ingegneria diventano una cosa sola in questo dispositivo per offrire il massimo ai propri utenti. La tastiera include l’app TrackPoint Communications Quick Menu, per un rapido accesso alle funzioni della fotocamera e del microfono. Sono disponibili tre porte USB di tipo C, incluse due porte Intel Thunderbolt 4. Sono anche presenti doppi array sui microfoni doppi, uno dei quali è attivo a seconda della modalità usata, con Dolby Voice per ottimizzare le prestazioni di microfono e/o degli altoparlanti.

Lenovo è anche la prima a lanciare una versione avanzata dell‘Intel Visual Sensing Controller (Intel VSC). Trattasi di un chip basato sull’intelligenza artificiale che consente di sfruttare al massimo il dispositivo al di là della modalità che si sta utilizzando. In qualsiasi posizione, questa tecnologia permette alla fotocamera di sfruttare il campo visivo per adattare l’inquadratura. Inoltre, il rilevamento intelligente garantito da questo chip impedisce ad occhi indiscreti di accedere al dispositivo. Il chip di Intel utilizza il rilevamento intelligente anche per ottimizzare le impostazioni del display per ridurre al minimo il consumo, senza compromettere le impostazioni.