Lenovo amplia l’esperienza di smartphone e laptop con un display virtuale sempre a portata di mano ideale per tutti: gamer, streamer o lavoratori in modalità smart. Trattasi dei nuovi Lenovo Glasses T1 presentati all’IFA 2022.

I nuovi Lenovo Glasses T1 permettono di usufruire di qualsiasi contenuto digitale in movimento. Sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi mobile sul mercato e persino con laptop provvisti di porta USB-C. Questi occhiali intelligenti non sono pensati solo per divertimento, intrattenimento e videogiochi. Anche il lavoro ibrido può trarne beneficio. Sono tutti settori in costante crescita, in cui si prevede un ulteriore boom nei prossimi anni.

Lenovo Glasses T1: i nuovi occhiali intelligenti presentati dall’azienda all’IFA 2022

Le esigenze di qualsiasi utente saranno soddisfatte con i Lenovo Glasses T1. Oltre alla compatibilità con quasi tutti i dispositivi Windows, Android, MacOS con funzione USB-C full-function, è possibile collegarli anche a dispositivi iOS con connettore Lightning con un adattatore apposito aggiuntivo. Inoltre, utilizzare un display così ravvicinato a lungo non sarà un problema con il clip poggia naso, intercambiabile. Maggiore comfort dato anche dalle stanghette adattabili al volto che permettono l’inserimento di lenti personalizzate da vista. I display di questi smart glasses sono micro-LED con un elevato rapporto colore-qualità. Infine, il consumo energetico complessivo sarà più basso di quel che si potrebbe pensare. Per quanto riguarda il lancio sul mercato, arriveranno in Cina entro la fine del 2022 e in alcuni mercati a partire dal 2023.

“Ogni giorno, le persone in tutto il mondo passano sempre più spesso ai dispositivi mobili per l’intrattenimento e la produttività”, ha affermato Eric Yu, Senior Vice President of Commercial Product Center and SMB Segment, Intelligent Devices Group, Lenovo. “Il display fisico può rappresentare un limite nell’esperienza dell’utente. Con una soluzione come Lenovo Glasses T1, gli utenti hanno un grande schermo portatile e privato e possono aumentare le possibilità dei loro smartphone e laptop”.