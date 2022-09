Jackery, un marchio di generatori solari per esterni tra i più venduti a livello mondiale, presenta un nuovo prodotto di punta all’IFA di Berlino il 31 agosto, il Solar Generator 1000 Pro. Il nuovo prodotto è completamente aggiornato rispetto al Solar Generator 1000.

È composto da due elementi: la centrale elettrica portatile Jackery Explorer 1000 Pro e quattro pannelli solari SolarSaga da 200 W.

Solar Generator 1000 Pro: Jackery Solar Way. Più che veloce.

La nuova versione Pro presenta tre caratteristiche principali:

Sistema di ricarica ultra in sole 1,8 ore

Il Solar Generator premium 1000 Pro da 800 W impiega solo 1,8 ore con quattro pannelli SolarSaga da 200 W, sia in ricarica solare che a parete: un vero sistema di ricarica ultra rapida per i viaggi in campeggio, le escursioni all’aperto e come alimentazione domestica di riserva.

Sicurezza completa

L’Explorer 1000 Pro è dotato del più avanzato sistema BMS per proteggere la batteria, fornendo una potenza stabile a onda sinusoidale pura per proteggere i tuoi elettrodomestici. Il controllo intelligente della temperatura aiuta a dissipare il calore più rapidamente, mentre il design di livello 9 – più resistente agli urti – lo rende perfettamente funzionante anche su strade dissestate. Godetevi la massima tranquillità durante le vostre escursioni all’aperto, in qualsiasi condizione.

Energia in movimento

Il nuovo Explorer 1000 Pro è dotato della stessa maniglia pieghevole dell’ultimo Explorer 2000 Pro disponibile su Amazon. Pesa solo 11,5 kg, è più leggero e di minori dimensioni rispetto ad altri prodotti con la stessa capacità, il che semplifica la vita e il lavoro. Consente inoltre di restare connessi durante i propri spostamenti.

Altri punti salienti:

– Modalità ultra silenziosa: solo 46 dB

– Modello a doppia porta da 100W: consente di ricaricare rapidamente telefoni e computer portatili

– Standby ultra-lungo: dura 365 giorni con un livello di batteria dell’80%.

– 1000 cicli di ricarica: dura 10 anni con un utilizzo settimanale.

– Garanzia completa di 5 anni

Con il nuovissimo pannello solare SolarSaga da 80 W a doppia faccia

Solar Generator 1000 Pro è anche compatibile con due nuovissimi pannelli solari SolarSaga da 80W, in grado di assorbire la luce solare su due lati (anteriore e posteriore). Inoltre, la superficie interna della borsa per pannelli solari può migliorare l’utilizzo dell’energia solare! L’impermeabilità IP68 gli consente di sopravvivere agli acquazzoni improvvisi.

Ora disponibile per il preordine su Amazon

Il nuovo Jackery Solar Generator 1000 Pro è ora disponibile per il preordine sull’Amazon Store di Jackery. E per i primi 300 ordini dal sito Web e dall’Amazon Store in tutta Europa, ci saranno anche degli omaggi extra!

Jackery: dal 2012 porta l’energia della luce solare sul mercato

Fondata in California nel 2012, Jackery ha dedicato gli ultimi 10 anni ad alimentare il desiderio di avventura degli appassionati di outdoor. È uno dei marchi di generatori solari più venduti al mondo, riconosciuto da oltre 100 media e organizzazioni autorizzate a livello internazionale, con il New York Times, CNET, Forbes e altre pubblicazioni che lo classificano tra i migliori generatori solari presenti sul mercato.