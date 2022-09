Iliad si appresta a lanciare una promozione decisamente unica nel proprio genere, con la quale offrire agli utenti italiani addirittura la possibilità di avere un iPhone quasi gratis, a patto che vengano soddisfatti determinati importanti requisiti.

I passi in avanti compiuti dall’azienda sul mercato italiano negli ultimi anni sono assolutamente lodevoli, basti pensare che al 31 marzo 2022 l’azienda contava circa 8,825 milioni di utenti, con una rapidissima diffusione dettata dalle offerte dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, e dalla certezza assoluta che i prezzi non aumenteranno nel corso del tempo, ovvero non ci saranno rimodulazioni contrattuali, come avviene ad esempio da Vodafone e similari.

Iliad: offerta da non credere

Proprio in questi giorni è stata lanciata una nuova promozione assurda, recandosi sul sito ufficiale di Iliad è possibile acquistare uno degli ultimi modelli di iPhone, tra cui ad esempio iPhone 13, iPhone 12 o iPhone 11, con uno sconto effettivo di 50 euro.

L’acquisto potrà essere completato sia in un’unica soluzione che a rate, con addebito diretto sul conto corrente (previa presentazione della busta paga). Per accedere all’offerta è necessario essere clienti da almeno 3 mesi, con consegna garantita entro 3/4 giorni lavorativi dall’effettiva richiesta.

I prezzi sono i seguenti: