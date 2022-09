“Poiché le esigenze dei clienti si stanno spostando verso opzioni più sostenibili, siamo entusiasti di soddisfarle, fornendo i più innovativi elettrodomestici intelligenti e ad alto risparmio energetico”, ha dichiarato JaeSeung Lee, President and Head of Digital Appliances Business di Samsung Electronics. “Sfruttando elettrodomestici efficienti e le funzionalità sinergiche di SmartThings, intendiamo offrire un’esperienza domestica sostenibile come mai prima d’ora“.

Samsung: prima nel risparmio energetico grazie alle tecnologie smart

Introducendo SmartThings Home all’inizio dell’anno, Samsung ha fatto un passo avanti notevole nel settore. Combinando tutti gli ultimi elettrodomestici e prodotti intelligenti dell’azienda con SmartThings Energy e AI Energy Mode, il risparmio energetico non sarà più un problema.

Le lavatrici e asciugatrici Samsung, così come i forni e frigoriferi, freezer e altri piccoli e grandi elettrodomestici sono dotati di potenti tecnologie all’avanguardia che analizzano costantemente qual è la soluzione migliore per le esigenze di ognuno. Fare il bucato risparmiando acqua, energia e detergenti non sarà più un problema, né cucinare diverse pietanze allo stesso tempo e preservandone le proprietà nutritive. Anche i frigoriferi Samsung riducono i costi e consumi energetici grazie all’algoritmo IA integrato.

Altri dati di risparmio energetico degni di nota sono il 40% per l’Eco Heating System, il 20% per le asciugatrici e il 20% entro la fine di quest’anno per il Residential Air Conditioner (RAC). Nel mercato europeo, in particolare, gli elettrodomestici della nuova linea Samsung Bespoke AI e l’Eco Heating System dell’azienda stanno cercando di spingersi oltre e raggiungere nuovi obiettivi.

Samsung mira ad un risparmio energetico del 100% entro il 2023 almeno per i grandi elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici, RAC, EHS. Net Zero Home, invece, è un progetto con cui Samsung punta a rendere le case non sono più efficienti ma anche più autonome.

Design Bespoke adattabile alle esigenze e garanzia di 20 anni

La sostenibilità degli elettrodomestici Samsung si riscontra anche nel design dei prodotti della linea Bespoke. La modularità e i pannelli intercambiabili integrati negli elettrodomestici riducono gli sprechi prolungando la durata della loro vita. Altro punto a favore importante è senza dubbi la garanzia di 20 anni, con la consapevolezza di poter utilizzare ed eventualmente riparare gli elettrodomestici per molto tempo.