Signify presenta nuovi prodotti e nuove funzioni per l’app Philips Hue in occasione dell’IFA 2022. Design unici, funzioni intelligenti e atmosfera perfetta per ascoltare la musica e/o vivere un’esperienza di gioco ancor più coinvolgente. Una nuova esperienze di illuminazione con le lampadine Lightguide, la lampadina Play gradient lightstrip per PC e la funzione Mimic presence dell’app Hue.

Philips Hue completa l’arredamento con un design contemporaneo e pratico

Le nuove lampadine Philips Hue Lightguide offrono tutte le funzionalità di illuminazione intelligente tipiche di questa gamma di prodotti. Disponibili tre modelli: sferico, ellittico e triangolare. Presentano un nucleo che diffonde la luce, in qualsiasi colorazione. La finitura lucida, invece, rende l’effetto finale ancor più luminoso con effetto riflettente. Venduti separatamente anche appositi cavi e supporti in bianco e nero. La lampadina più tradizionale che ricorda una candela, Philips Hue Filament, sarà invece disponibile nella versione bianca con migliaia di sfumature da calde a fredde.

Tutto più coinvolgente con le nuove luci e funzionalità dell’app Philips Hue

La nuova Play gradient lightstrip per PC è perfetta per illuminare il monitor del tuo computer durante una sessione di gioco, e non solo. Le strisce LED gradient di queste pratiche lampadine sono in grado di riprodurre più colori, creando un flusso continuo. Le luci seguiranno gli effetti sullo schermo. Si fissano sul retro del monitor, i supporti sono inclusi nella confezione. Data la forma flessibile, è facile installarle sia su schermi curvi che piatti senza alcun problema. Disponibili anche diverse dimensioni in base alle esigenze. Sarà anche possibile utilizzare CORSAIR iCUE per impostare le scene di luce Philips Hue che si preferiscono.

Per rendere la configurazione più semplice e immediata, l’app mobile confluirà in quella principale entro la fine dell’anno. Questa fusione permetterò di rendere tutto ancor più a portata di mano. Si potranno creare aree di intrattenimento, gestire con semplicità la sync box e tanto altro. Philips Hue sta anche rendendo disponibile la sincronizzazione delle luci con la musica grazie a SmartThings music sync di Samsung.

Nuova funzione Mimic presence, maggiore tranquillità quando si è fuori casa

La funzionalità Philips Hue Mimic presence dell’app Hue consente di simulare la presenza di intrusi in casa. Pensata per proteggere la propria abitazione con la luce. Permette di accendere e spegnere automaticamente le luci in determinati orari. Disponibile già nei prossimi giorni.

Disponibilità e prezzi:

Lampadine Lightguide (entro la fine del 2022): 84.90 – 99.90 euro.

Cavo di sospensione Lightguide nero o bianco (entro la fine del 2022): 49.90 euro.

Lampadina a candela Filament White ambiance (dal 13 settembre 2022): una lampadina: 44.90 euro, due lampadine: 64.90 euro.

Philips Hue Play gradient lightstrip per PC (dal 13 settembre 2022): da 24/27 pollici: 149.90 euro, da 32/34 pollici: 169.90 euro, per 3 schermi da 24/27 pollici: 259.90 euro.

Starter kit Philips Hue Play gradient lightstrip per PC (dal 13 settembre 2022): da 24/27 pollici: 199.90 euro, da 32/34 pollici: 219.90 euro e da 3 schermi di 24/27 pollici: 299.90 euro.