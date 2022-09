“Pensati per durare”, questo lo slogan con cui HMD – Nokia – presenta il suo nuovo tablet e tre nuovi smartphone durante l’evento IFA 2022. Tra i tre smartphone c’è uno in particolare che è definito il più ecologico del momento. I tre dispositivi sono parte delle serie X, G e C.

Tre nuovi smartphone Nokia annunciati durante l’IFA 2022

Il nuovo Nokia X30 5G è lo smartphone più eco-friendly di sempre. Il dispositivo è realizzato riciclando il 100% di alluminio e il 65% di plastica. Il packaging sostenibile non incide sulla solidità della struttura. “In HMD Global vogliamo che le persone tengano i loro telefoni più a lungo”, afferma Florian Seiche, CEO di HMD Global. “Questo approccio è visibile nel modo in cui creiamo i nostri dispositivi, utilizzando un elevato numero di materiali riciclati e continuando a migliorarne la longevità tramite aggiornamenti software e di sicurezza. Stiamo, inoltre, lavorando duramente per integrare tale approccio all’interno dell’azienda, con le nostre iniziative di sostenibilità che testimoniano la passione con cui operiamo per proteggere la Terra di domani”.

Nokia X30 5G vanta un’incredibile esperienza fotografica PureView con obiettivo da 50 MP, stabilizzazione ottica, intelligenza artificiale e vetro antigraffio con DX+ che permette al 98% della luce di raggiungere il sensore. Inoltre, la rimozione del caricabatterie per combattere i rifiuti elettronici e l’utilizzo di una scatola in carta al posto della plastica, certificata al 100% FSC e riciclata al 94%, consente un risparmio sulle emissioni di CO2 dovute al trasporto e promuove l’economia circolare.

Nokia G60 5G, invece, è unione di sostenibilità e longevità, utilizza per la prima volta gli standard di longevità tipici della serie X anche nella serie G. Il dispositivo dispone di un ampio display dai colori nitidi e vivaci e un sistema 3:3:3 di sicurezza garantito, ossia copertura della garanzia di almeno tre anni più altri tre, e lo stesso vale per le patch.

Nokia C31: durata della batteria fino a tre giorni

Il dispositivo è realizzato con display HD+ di 6,7 pollici, una batteria che dura circa tre giorni e funzionalità di risparmio energetico potenziate dall’intelligenza artificiale. Dotato inoltre del sistema operativo Android più recente e di tripla fotocamera sul retro. La fotocamera anteriore è alimentata da Camera by Google e vanta una migliore resistenza ad umidità e polvere. Garantiti due anni di garanzia e patch di sicurezza.

Nokia T21, potenza e affidabilità, pensato e progettato per durare

Realizzato con una scocca in alluminio piuttosto robusta, il dispositivo è coperto da una cover per l’antenna in plastica riciclata. Questo nuovo tablet offre due anni di aggiornamenti garanti e patch di sicurezza per almeno tre anni. Include nuove funzioni rispetto ai predecessori, in particolare streaming contenuti video in HD, chiamate vocali e funzioni di pagamento con sistema NFC. Incluso anche il Second Screen per espandere e controllare in simultanea il PC.

Prezzi e disponibilità Smartphone e Tablet

