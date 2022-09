I gruppi WhatsApp possono scatenarsi con meme e video. Tutti quei media occupano uno spazio sul tuo iPhone o telefono Android. Ecco come puoi ridurre lo spazio di archiviazione di WhatsApp senza eliminare l’app.

WhatsApp ha uno strumento di gestione della memoria integrato sia per Android che per iPhone. Utilizzando questo strumento, puoi vedere rapidamente quale conversazione occupa più spazio di archiviazione, quindi entrare e cancellare individualmente diversi tipi di media. Ad esempio, puoi rimuovere solo i video da una chat di gruppo.

Riduci lo spazio di archiviazione di WhatsApp su Android

Troverai lo strumento di gestione della memoria nella sezione delle impostazioni. Apri l’app WhatsApp sul tuo smartphone Android e tocca il pulsante del menu a tre punti.

Da qui:

Tocca il pulsante Menu dalla barra degli strumenti

Poi tocca su l’opzione “Impostazioni”.

Tocca Impostazioni dall’opzione Menu

Ora scegli l’elenco “Utilizzo dati e archiviazione”.

Qui vedrai una sezione “Utilizzo spazio di archiviazione”. Ti dirà quanto spazio di archiviazione sta utilizzando WhatsApp sul tuo smartphone Android.

Dopo aver toccato la sezione “Utilizzo spazio di archiviazione”, vedrai un elenco di tutte le conversazioni in WhatsApp, ordinate in base alla quantità di spazio di archiviazione che stanno occupando. Pra basta toccare una conversazione dalla cima dell’elenco.

Grazie a questo vedrai quanti messaggi di testo, immagini, video e GIF sono associati alla conversazione. Tocca il pulsante “Libera spazio” nell’angolo in basso a destra dello schermo.

Da questo punto, potrai controllare il tipo di file da eliminare e la quantità di spazio che occupano all’interno del tuo dispositivo.

Riduci lo spazio di archiviazione di WhatsApp su iPhone

Il processo su iPhone è leggermente diverso.

Sul tuo iPhone, apri l’app WhatsApp e vai alla scheda “Impostazioni”. Da qui, tocca l’opzione “Utilizzo dati e archiviazione”. Ecco cosa devi fare successivamente:

Seleziona l’opzione Utilizzo dati e archiviazione da Impostazioni

Ora scorri verso il basso e tocca l’opzione “Utilizzo spazio di archiviazione”.

Tocca l’opzione Utilizzo spazio di archiviazione

Ora vedrai un elenco di tutte le conversazioni di WhatsApp, ordinate per dimensione. Tocca una conversazione per vedere i dettagli sull’utilizzo dello spazio di archiviazione. Nella parte inferiore dello schermo, tocca il pulsante “Gestisci“.

Da qui: seleziona i tipi di media che vuoi eliminare e seleziona il pulsante “Cancella“.

I dati selezionati verranno rimossi dalla memoria di WhatsApp. Puoi andare su Impostazioni> Generali> Archiviazione iPhone per controllare lo spazio di archiviazione disponibile sul tuo iPhone.

Se utilizzi WhatsApp come servizio di messaggistica principale, dovresti sapere che puoi disattivare la funzione di salvataggio automatico per i media in arrivo. Dopo aver cancellato le conversazioni non necessarie, ti consigliamo di disabilitare le funzioni di salvataggio automatico e download automatico dalle impostazioni. In questo modo, eviterai di cancellare ripetutamente le conversazioni.