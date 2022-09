Euronics è pazza: offerte all'90% solo per oggi per battere Lidl

Non è sicuramente un mistero che i principali vettori che si occupano di vendere fisicamente l’elettronica stiano dando il massimo per battere la concorrenza online. Euronics è uno dei volti noti nel mondo dei grandi magazzini, ma soprattutto dimostro ogni giorno di essere il migliore in assoluto. L’azienda sta dando infatti agli utenti sempre più motivo di recarsi negli Store localizzati sull’intero territorio italiano per acquistare al prezzo più basso disponibile per quanto concerne i negozi fisici tutto ciò di cui hanno necessità.

Anche questa settimana infatti Euronics dispone di un volantino ben fornito con qualsiasi tipologia di dispositivo. Chiaramente ci sono quelli per la casa, quelli per la micro mobilità ma anche smartphone, pc, TV e molto altro ancora.

Euronics propone sconti eccezionali all’interno dei suoi Store: ecco il contenuto del volantino

All’interno dell’ultimo volantino di Euronics è stato possibile notare una grande attenzione alla smart TV. Sia prodotti di LG con risoluzione 4K che di Sony sono arrivati ai prezzi minimi.

Per quanto riguarda il primo marchio i modelli da 48 e 55″ costano rispettivamente 899,99 e 449,99. A questi è possibile aggiungere il canonico bonus da 100 € per pagare ancora meno. Per quanto riguarda Sony siamo su una gamba leggermente più alta, la quale mostra un prezzo in sconto di 1699 €.

Gli smartphone mostrano poi tutta la potenza di Euronics, visto che i Galaxy S22 e S22 Ultra costano rispettivamente 649 e 999 €. Sono poi disponibili anche tantissimi dispositivi del marchio Oppo, i quali sono in sconto con almeno 100 euro in meno sul prezzo di listino.