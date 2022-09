In occasione dell’evento IFA 2022, Netatmo lancia nuovi prodotti che mirano a ridurre i consumi energetici, promuovere la sicurezza dell’abitazione, prevenire incidenti domestici, migliorare la qualità dell’aria e rendere la casa più autonoma.

Energia: ridurre i consumi e aumentare il comfort con Netatmo

Soprattutto con i costi energetici in aumento, è fondamentale trovare la giusta soluzione per quest’inverno. I nuovi Termostati e le Valvole Intelligenti Netatmo aiutano a ridurre i consumi senza scendere a compromessi. Sarà possibile gestire e controllare il risparmio energetico direttamente dal proprio smartphone. L’app include avvisi per eventuali finestre aperte, la programmazione settimanale del riscaldamento, dei resoconti periodici e tanto altro.

Sicurezza: nuova Videocamera Esterna e Sensori Intelligenti

Durante l’IFA di quest’anno Netatmo presenta l’ultima Videocamera Esterna Intelligente, in una nuova colorazione (bianca) e il nuovo Sensore di Sicurezza con protocollo Matter del brand. Entrambi sono facili da configurare e hanno un costo contenuto rispetto ai comuni sistemi di videosorveglianza completi sul mercato. Tramite smartphone, tablet o pc, sarà possibile monitorare i dispositivi in qualsiasi momento. Le Videocamere di sorveglianza Netatmo riescono a distinguere e individuare animali, persone, veicoli e all’interno anche volti specifici con il sistema di riconoscimento facciale. In linea con questa gamma, Netatmo è pronta anche al lancio di un altro dispositivo: il Campanello Intelligente con Videocamera, che unisce sicurezza e praticità.

Prevenire incidenti domestici

In tutta Europa il primo motivo per cui si finisce al pronto soccorso sono gli incidenti domestici. Il Rilevatore di Fumo Intelligente e il Rilevatore di Monossido di Carbonio Intelligente Netatmo (per fughe di gas, caldaie, camino, cucina a gas, e cosi via) prevengono incidenti domestici con un’autonomia della batteria di almeno 10 anni. L’apposita app permette di controllare i dispositivi direttamente dal proprio smartphone e di ricevere degli avvisi in caso di necessità.

Qualità dell’aria e meteo con Netatmo

L’aria all’interno della propria abitazione può essere fino a 5 volte più inquinata e sporca di quella all’esterno. Il Misuratore Intelligente della Qualità dell’Aria Netatmo analizza i valori rilevati nell’ambiente interno, come livello di CO2, umidità, temperatura, e aiuta a vivere in un ambiente più sano e pulito. Disponibile anche in una versione avanzata e più professionale pensata per strutture pubbliche, ad esempio le scuole. Inclusa anche una Stazione Meteo Intelligente per verificare tutti i dati atmosferici direttamente da mobile sull’apposita applicazione.

Casa sempre più smart e più autonoma

Il kit “Illuminazione Intelligente” di Céliane in collaborazione con Netatmo rende più facile e immediato il controllo e la sincronizzazione con la tua casa. Lo scopo è consentire all’utente di comandare luci e altri strumenti intelligenti in qualsiasi momento, da qualsiasi posto e a proprio piacimento. Grazie a VELUX ACTIVE with NETATMO, l’utente può gestire la casa all’interno per creare un ambiente piacevole e confortevole. Oltre a regolare le luci, sarà possibile regolare valori come la temperatura o tapparelle e finestre.