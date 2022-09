Nonostante l’attuale complicata situazione di Huawei, l’azienda è ancora pronta a lanciare un flagship autunnale. Si chiama Huawei Mate 50, che in realtà è una serie di 3 dispositivi. Stiamo parlando del Mate 50, il Mate 50 Pro e Mate 50 RS.

I dispositivi avranno un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 versione 4G all’interno, invece dello Snapdragon 888. Il modello Pro avrà una soluzione alternativa e sarà abilitato alla rete 5G, come ha fatto Huawei P50 Pro.

I modelli Pro e Mate 50 RS saranno dotati di 12 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione. Il modello Core Mate 50 utilizzerà solo 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. Huawei fornisce anche una NPU realizzata da HiSilicon per l’elaborazione XMAGE, che sostituisce Leica.

Novità per la fotocamera

Ci sono alcuni fatti interessanti sulle fotocamere: ha un’apertura focale di F/1.4 a F/4, che ricorda l’apertura variabile del Galaxy S9. Ciò accade sulla fotocamera principale da 50 MP, che è un sensore Sony IMX800. Dovrebbe esserci anche un teleobiettivo oltre a una cam ultrawide. Per quanto riguarda i selfie, troviamo anche un sensore principale da 13 MP, accompagnato da un sensore 3D. Tutti e 3 i telefoni avranno una batteria da 4400-4500 mAh con ricarica rapida da 66 W.

I 3 smartphone adotteranno pannelli AMOLED realizzati da BOE e il Pro avrà un pannello curvo LTPO da 6,78 pollici a 120 Hz, mentre il vanilla adotterà un pannello LTPS a 90 Hz. Mate 50 RS migliora un po’ le cose con un corpo in ceramica. Gli altri due adotteranno un corpo in metallo e vetro. Presumibilmente in futuro vedremo anche un modello soprannominato Mate 50E.

Per quanto riguarda il sistema operativo, troveremo l’HarmonyOS 3.0 che prevede l’introduzione di una funzione di emergenza, che ti consente di effettuare una chiamata o inviare un messaggio anche quando la batteria raggiunge lo zero percento.