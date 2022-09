L’evento Apple del sette settembre sarà principalmente dedicato agli iPhone 14 ma gli smartphone non saranno gli unici nuovi device in arrivo. Nella stessa occasione il colosso di Cupertino procederà anche con il lancio dei nuovi smartwatch. Uno dei dispositivi più attesi dell’ultimo periodo, però, potrebbe non essere presente. Apple potrebbe rilasciare i suoi AirPods Pro 2 soltanto il prossimo anno.

Apple AirPods Pro 2: il lancio potrebbe avvenire nel 2023!

Il lancio della seconda generazione di AirPods Pro potrebbe avvenire soltanto nel 2023. Quest’anno Apple potrebbe non rilasciare i suoi nuovi auricolari che, secondo le indiscrezioni trapelate in rete, accoglieranno parecchi aggiornamenti interessanti.

Gli auricolari wireless della Mela morsicata potrebbero garantire una migliore qualità dell’audio e una maggiore durata della batteria, la seconda generazione di AirPods Pro dovrebbe infatti garantire un’ora in più di autonomia rispetto al modello precedente. Delle migliorie saranno senza alcun dubbio apportate alla cancellazione attiva del rumore.

Una funzione del tutto nuova che potrebbe trovar posto sui nuovi auricolari Apple sarà quella dedicata al monitoraggio dell’attività sportiva. La custodia degli AirPods, inoltre, sarà aggiornata.

Il lancio ufficiale dei nuovi AirPods Pro 2 potrebbe non avvenire durante l’evento dedicato agli iPhone 14. Apple ha presentato i suoi ultimi auricolari tramite un comunicato stampa, senza alcuna presentazione tipica o eventi appositamente organizzati. Nei prossimi mesi, quindi, il colosso potrebbe adottare la stessa strategia e rilasciare sul mercato il dispositivo. Attualmente si tratta soltanto di ipotesi non confermate dall’azienda e poco fondate ma che potrebbero comunque rivelarsi veritiere. L’attesa, ormai più che breve, potrà comunque offrire delle risposte.