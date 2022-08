Ultimamente ci sono molti utenti che stanno utilizzando TikTok come motore di ricerca.

Secondo un articolo del Search Engine Journal di venerdì, alcune persone preferiscono cercare su TikTok invece che su Google.

Ciò accade perchè i video che vengono caricati su TikTok hanno una durata relativamente breve, e i risultati di ricerca su Google spesso non sono sufficiente, le persone preferiscono vedere un video piuttosto che leggere un testo. Anche YouTube è utilizzato come motore di ricerca.

Tuttavia, secondo il rapporto, l’utilizzo di TikTok come motore di ricerca potrebbe riportare informazioni imprecise e sono meno affidabili di Google.

Per il marketing digitale, TikTok minaccia Google e Facebook poiché è in rapida crescita ed era il dominio più popolare alla fine del 2021.

Brent Csutoras, Managing Partner di Search Engine Journal, ha dichiarato: “Ogni luogo in cui gli utenti iniziano a cercare contenuti attraverso la ricerca su base regolare è un luogo in cui i marketer dovrebbero prestare attenzione e partecipare attivamente”.

Come funziona l’algoritmo di ricerca di TikTok

Come ogni buon algoritmo di ricerca, anche TikTok raccoglie dati su di te per personalizzare la tua esperienza sull’app.

Più interagisci con i video apprezzando, commentando, condividendo o seguendo, più inizierai a vedere contenuti in linea con i tuoi interessi.

Anche i suoni e gli hashtag sui video, insieme alle impostazioni del dispositivo e dell’account come la lingua, vengono presi in considerazione nell’algoritmo.

Tutti questi dati vengono riuniti per generare una pagina “For You” personalizzata.

In generale, i video che vedi sono un mix di persone che segui e creatori nuovi per te che TikTok pensa ti possano piacere, in base a ciò che sa della tua attività passata sull’app.

I contenuti tematici guidano l’algoritmo e più contenuti vedi e con cui interagisci (incluso il tempo di visualizzazione), più contenuti correlati riuscirai a trovare.