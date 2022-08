Tesla con autopilot inserito può investire i bambini, un video è virale

Sono tra noi, le possono acquistare in tanti grazie alle agevolazioni che Tesla ha deciso di introdurre. Le auto del celebre marchio leader nel mondo delle elettriche sta diventando sempre di più ramificato anche in Italia, proponendo delle innovazioni che altre auto attualmente ancora sognano.

Chiaramente una delle qualità, o meglio delle caratteristiche, disponibili all’interno di una Tesla è quella dell’Autopilot, tecnologia che consente al guidatore di evitare di condurre il suo veicolo che dunque farà quasi tutto da solo. Più volte si è discusso su quanto sia sicuro questo sistema all’interno delle Tesla, con dimostrazioni arrivate dalla casa madre che hanno fatto capire quanto ci si potesse fidare. Alcuni pareri però restano discordanti, soprattutto dopo alcuni incidenti avvenuti negli Stati Uniti, dove ricordiamo che l’Autopilot è legale.

In Italia infatti non è ancora legale far guidare l’auto da sola con questo livello di guida autonoma, ma molto probabilmente lo sarà in futuro salvo novità.

Tesla: il video di una Model Y che investe il manichino di un bambino è diventato virale

La sicurezza della guida autonoma delle Tesla farebbe ancora discutere soprattutto dopo un episodio accaduto durante lo scorso mese di gennaio. Un video che è trapelato solo qualche settimana fa, avrebbe mostrato in occasione dell’evento di Las Vegas che un manichino di un bambino sarebbe stato frantumato in mille pezzi dopo essere stato investito da una Tesla Model Y in fase di test.

Tutto nei canoni invece per la Lexus RX nera di fianco che è riuscita a frenare.