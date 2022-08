Il publisher Ubisoft ha annunciato oggi che la data di lancio del servizio in abbonamento Rocksmith+ sarà il 6 settembre. Dopo un ritardo di quasi un anno intero, la piattaforma per l’apprendimento della chitarra sarà finalmente resa disponibile, e sarà venduta esclusivamente tramite Ubisoft Store su PC. Ubisoft afferma che Rocksmith+ avrà il ‘più grande repertorio di canzoni ufficiali mai offerto in un servizio di apprendimento musicale’ poiché il servizio verrà lanciato con 5.000 canzoni, alcune delle quali saranno eseguite da artisti come Alicia Keys e Santana. Inoltre, l’azienda si è impegnata a includere ‘milioni’ di brani aggiuntivi in ​​un futuro non troppo lontano.

Hai diritto a uno sconto sul gioco Rocksmith se hai giocato a una versione precedente del gioco o hai partecipato al beta test chiuso. Se paghi il servizio tutto in una volta per tre mesi, avrai il quarto mese gratis. Hai anche la possibilità di pagare in anticipo per un anno di servizio, nel qual caso Ubisoft ti fornirà un’estensione gratuita di tre mesi.

Rocksmith+ arriverà presto

Avrai bisogno di una sorta di interfaccia per collegare la tua chitarra elettrica, acustica o basso al tuo PC. La prima cosa che puoi fare è installare l’app Rocksmith Plus Connect su un dispositivo mobile con iOS o Android. Utilizzerà il microfono già installato sul telefono per rilevare la tua riproduzione. Hai anche la possibilità di utilizzare il Rocksmith Real Tone Cable venduto da Ubisoft per collegare il tuo strumento. Quest’ultima scelta ti dà l’opportunità di aggiungere effetti al tuo modo di suonare, che è uno dei suoi numerosi vantaggi.

C’è anche la possibilità di utilizzare un’interfaccia audio di terze parti, cosa che Ubisoft riconosce può essere fatta; tuttavia, l’azienda non fornirà alcun tipo di assistenza tecnica in questo caso. È interessante notare che Ubisoft non menziona le versioni PlayStation e Xbox di Rocksmith+, entrambe annunciate in precedenza. D’altra parte, menziona che il rilascio mobile avverrà il prossimo autunno.