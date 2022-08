Robot napoletano che prepara cocktail e parla: ecco Brillo

Quando si parla di robot, di sicuro ne abbiamo viste veramente tante. Sono diversi anni ormai che vengono proposte nuove idee in merito a questi nuovi individui che ben presto potrebbero addirittura prendere il posto dell’uomo in determinate mansioni e in tantissimi tipi di impieghi giornalieri.

C’era quello in grado di costruire ferrovie in Giappone, i cani robot usati per controllare le zone negli Stati Uniti ma adesso ecco la nuova frontiera rappresentata da un robot in grado di fornire veri e propri servizi da bartender.

Esatto, avete capito bene, visto che all’Università Federico II di Napoli, dove hanno collaborato anche PRISCA Las e Totaro Automazioni, È venuto fuori un nuovo progetto davvero interessante. Stiamo parlando di BRILLO, robot che deve il suo nome ad una sigla ben specifica e non solo allo stato pre-ebrezza che sarà in grado di procurare ai suoi clienti. Bartending Robot for Interactive Long Lasting Operations: questa la sigla che origina dunque il nome.

Brillo: il robot bartendere in grado di preparare cocktail

Lo sviluppo è cominciato due anni fa, con l’addestramento dell’algoritmo che è avvenuto in un secondo momento. Ora il robot è in grado di studiare il viso e gli schemi vocali di un cliente in modo da apprendere in tempo reale. Questo permette a Brillo di essere consapevole dello stato d’animo della persona con cui va ad interagire.

Da chiarire che il famoso robot è disponibile ora solo per scopo di ricerca, ma chissà che in un futuro non potrà essere presente all’interno dei bar italiani.