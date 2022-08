Il produttore cinese Poco sta per portare diverse novità sul mercato mobile. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha rivelato che ci sarà un evento ufficiale il prossimo 5 settembre durante il quale saranno annunciati ben due nuovi smartphone, ovvero i prossimi Poco M5 e Poco M5s.

Evento ufficiale il 5 settembre, debutto per i nuovi Poco M5 e Poco M5s

Il prossimo 5 settembre il noto sub brand di Xiaomi terrà un evento di presentazione molto importante durante cui annuncerà come già detto i nuovi Poco M5 e Poco M5s. In questo caso, ci troveremo di fronte a due smartphone di fascia media molto interessanti soprattutto se rapportati ad un eventuale prezzo di vendita molto contenuto.

Secondo le ultime indiscrezioni, in particolare, Poco M5 sarà alimentato dal processore MediaTek Helio G99 e potrà contare su tagli di memoria con 4 o 6 Gb di RAM e 64 o 128 GB di storage interno. Sul fronte ci sarà un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.58 pollici in risoluzione FullHD+, mentre la batteria avrà una capienza di 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W. Il suo prezzo di vendita dovrebbe aggirarsi attorno ai 190 euro.

L’altro modello, il Poco M5s, potrà contare invece sulle performance del soc MediaTek Helio G95 con tagli di memoria da 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Sul fronte lo smartphone potrà inoltre vantare la presenza di un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.43 pollici e sempre in risoluzione FullHD+. Sempre presente anche qui una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W.