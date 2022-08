Dopo quasi un anno e mezzo sul mercato, molti pensavano che trovare una console PlayStation 5 in stock sarebbe stato piuttosto facile. E in tempi normali, probabilmente lo sarebbe. Il problema è che questi tempi sono tutt’altro che normali. È qui che può aiutare avere un avviso su un evento di riassortimento, come quello diretto su Amazon.

Se hai provato a mettere le mani su una PS5, avrai almeno un’altra possibilità questo mese, ma dovrai essere un membro Amazon Prime per avere una possibilità. L’elenco dei prodotti di Amazon per PS5 rileva che ai clienti Prime verrà concesso l’accesso prioritario per l’acquisto della console. Ma attenzione: essere un membro Prime non garantisce che sarai in grado di acquistare una, avrai solo un vantaggio sugli utenti non membri.

Amazon non ha detto con precisione quando la PS5 sarà disponibile, ma solo che i membri Prime avranno accesso prioritario alla console questo mese. Potrebbe cadere in qualsiasi momento da qui alla fine di settembre.

Restock anche sul sito di Sony

È passato un po’ dall’ultimo restock sul sito ufficiale di Sony. Il mese scorso, la società ha eseguito restock per tre giorni consecutivi, consentendo a chiunque disponga di un account PlayStation Network di mettersi in fila online per avere la possibilità di acquistare una console.

Una volta che aspetti in coda e arriva il tuo turno (tieni il volume alto e sentirai un segnale acustico) dovresti essere in grado di acquistare una console PlayStation 5 e una selezione di accessori e giochi. Sebbene la disponibilità sia variata per gli eventi di rifornimento passati, sembra che Sony stia attualmente offrendo la PS5 Disk per soli 549,99 euro con una copia digitale di Horizon Forbidden West. Purtroppo, in passato abbiamo visto opzioni non bundle sia per la console basata su disco che per la PS5 Digital Edition, ma nessuna delle due è disponibile al momento.

Assicurati di attendere anche se l’attesa stimata è superiore a un’ora, in particolare perché molte di queste code online terminano prima che il tempo di attesa stimato sia scaduto.