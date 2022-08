Nel corso di un evento speciale tenuto a Parigi, Oppo ha ufficialmente lanciato molteplici nuovi prodotti, tra cui troviamo i modelli della Oppo Reno8 Series, nonché il primo tablet, il Pad Air, e la nuova versione di uno degli indossabili più amati dal pubblico. Conosciamoli da vicino.

Oppo Reno8 e Reno8 Pro

I due nuovi prodotti puntano fortissimo sulla fotocamera, nonché un design unico ed originale, in particolare Reno8 Pro è dotato della NPU MariSilicon X, perfetta per riuscire a raggiungere capacità videografiche uniche per la categoria di appartenenza, come ad esempio la modalità 4K Ultra Night, per riprese video speciali con poca luminosità.

Un altro aspetto da non trascurare è la velocità di ricarica, entrami i modelli possono caricare la propria batteria da 4500mAh in soli 30 minuti, oppure raggiungere il 50% in 10 minuti, con una durata superiore, grazie al Battery Health Engine, mantenendo l’80% anche dopo 1’600 cicli di ricarica completa.

Il tutto senza tralasciare l’aspetto estetico, dato uno spessore di soli 7,34 millimetri e peso di 183 grammi per il Reno8 pro, e di 179 grammi con 7,67 millimetri, per il Reno8 5G. Il processore, infine, è il MediaTek dimensity 8100-MAX con 8GB di RAM LPDDR5 e 256GB di memoria UFS3.1 per Reno8 Pro, contro il Dimensity 1300 di Reno8.

Il prezzo di vendita è di 799 euro con inclusi Enco X2 e Watch Free (oltre che una cover) per il Reno8 Pro, mentre di 599 euro, con inclusi gli Enco Free 2 ed una cover, per Oppo Reno8.

Oppo Band 2

Oppo Band 2 è il wearable pensato per i giovani, dotato di un ampio display da 1,57 pollici e 302 ppi, presenta un rapporto screen-to-body del 47% più grande della generazione precedente, ed una luminosità di 500 nits. Dotato di un design particolare, essendo bicolore, è facilmente personalizzabile via software, per accontentare il più possibile le esigenze dei vari consumatori.

Oltre a questo, è estremamente portabile, dato il peso veramente ridotto, pari a soli 33 grammi. Non mancano tutte le funzioni di monitoraggio, con sensore di battito cardiaco e ossigeno nel sangue, ma anche 100 modalità di allenamento, ed un rilevamento del sonno migliorato rispetto al passato.

L’autonomia è uno dei suoi punti di forza, raggiunge i 14 giorni di utilizzo continuativo, con ricarica rapida che in soli 5 minuti di carica garantisce un giorno di utilizzo.

Oppo Pad Air

Il primo tablet di Oppo è il Pad Air, dotato di un design bicolore con giunture in metallo, la back cover presenta la giusta combinazione di texture 3D con finitura Oppo Glow, e scanalature per una migliore presa. La parte inferiore, invece, è stata completamente sabbiata con grani di 0,15 millimetri, per fornire un bellissimo aspetto lucido; il tutto rende il prodotto non particolarmente pesante, pari a 440 grammi, e decisamente sottile, con uno spessore di soli 6,94 millimetri.

Il processore Qualcomm Snapdragon 680 muove le fila dell’incredibile display 2K HD da 10,36 pollici, mantenendo comunque una autonomia più che adeguata, fino a 12 ore di video continuativi, essendo supportata da un componente da 7100mAh.

Il prodotto sarà in vendita da oggi su Oppo Store, ad un prezzo di partenza di 299 euro per il modello 4/64GB con incluse Enco Air 2 e Band Style, per salire a 349 euro per la variante 4/128GB con Enco Air 2 Band Style.