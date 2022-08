Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente deve prestare attenzione è costituito senza alcun dubbio dal phishing, la nota pratica fraudolenta colpisce infatti ininterrottamente e con una cadenza decisamente regolare, l’obbiettivo è ovviamente molto semplice da intuire, riuscire ad accaparrarsi i dati della vittima per poterli sfruttare a proprio vantaggio.

Questa nota pratica fraudolenta si basa sull’utilizzo di false comunicazioni a nome di enti autorevoli, il cui nome viene sfruttato indebitamente per conquistare facilmente la fiducia della vittima che legge il messaggio, il quale viene scritto appositamente per indurre il lettore a compiere azioni.

Nel dettaglio si tratta di mail o SMS scritti per indurre la vittima ad accedere presso alcuni link esterni oppure scaricare allegati malevoli contenenti malwares in grado di violare la privacy della vittima.

Phishing mail a nome di INPS

La nuova mail di phishing che sta colpendo gli utenti italiani prende in prestito un nome decisamente conosciuto, quello dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, conosciuto con l’acronimo di INPS, quest’ultima avviserebbe l’utente di una richiesta presso INPS non andata a buon fine a causa di una documentazione incompleta, la quale può essere visionata nella sua interezza in un allegato .zip presente nella mail.

Tale allegato è però la vera e propria bomba dannosa presente nella mail, quest’ultimo infatti, contiene al suo interno un malware che se eseguito si insedierà nel PC assumendone il controllo, con un danno a dir poco incalcolabile per la privacy della vittima che cade nella truffa, se doveste leggere una mail con queste caratteristiche, eliminatela subito.