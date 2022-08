Il colosso Google ha da qualche settimana svelato le novità per il settore smartphone e smartwatch, lo ha fatto durante il suo keynote annuale.

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo Pixel Watch non sarà economico, ma costerà sicuramente meno di Apple Watch. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Pixel Watch costerà meno di Apple Watch

Nelle ultime settimane abbiamo assistito a diversi rumor sul conto di Pixel Watch, molti dei quali hanno tracciato il profilo dello smartwatch dal punto di vista tecnico e del design. Il prezzo di Pixel Watch è l’aspetto meno trattato dai rumor delle ultime settimane, segno che Google ancora deve ben decidere in quale fascia del mercato lanciare il dispositivo, o semplicemente che Google è brava a tenerlo segreto.

Nelle ultime ore 9to5Google ha approfondito questo aspetto grazie alle rivelazioni di alcune sue fonti interne. Andiamo al sodo: Pixel Watch in versione cellulare dovrebbe arrivare nel mercato USA al prezzo di 399 dollari. Per versione cellulare si intende il dispositivo in grado di supportare la connettività dati e telefonica tramite l’inserimento di una eSIM.

Il prezzo per il mercato statunitense non lascia molto spazio a considerazioni sul prezzo che vedremo in Europa, anche a causa delle recenti fluttuazioni del cambio tra la nostra moneta e il dollaro. Però è interessante rapportare il prezzo appena trapelato con quello per il mercato USA dei concorrenti di Pixel Watch. Parliamo di 399 dollari la versione cellular e 449 dollari la versione Pro. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.