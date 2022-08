La voglia di acquistare al prezzo più basso disponibile è insita in tutte le persone, le quali possono dargli seguito semplicemente andando in alcuni negozi mirati. Uno di questi e Esselunga, che dispone di tantissimi punti vendita in tutto il territorio italiano con la sua grande capacità di offrire prodotti di qualità con prezzi molto più bassi rispetto a quelli della concorrenza.

A dimostrarlo è il nuovo volantino che infatti ha portato all’interno dello Store tantissime persone viste le riduzioni di prezzo. Tutti gli sconti che sono disponibili all’interno del nuovo volantino, lo saranno ancora per poco tempo, per cui il consiglio è quello di affrettarsi. Secondo quanto riportato poi non ci sono limiti per quanto riguarda le regioni, dal momento che il volantino sarà univoco per tutti. Chiaramente non sarà lo stesso per il sito ufficiale, il quale resta escluso dalla promozione.

Esselunga batte tutti con i nuovi sconti del volantino: ecco quali sono le migliori offerte

In pochi se lo sarebbero aspettato ma le nuove offerte di Esselunga vertono soprattutto sulla tecnologia e tenendo conto di un certo livello. Le qualità e le prestazioni restano infatti il primo impatto da fornire al pubblico, visto che vengono messi a disposizione produci come nuovo Xiaomi Mi 11 Lite a 339 euro.

Ricordiamo che si tratta di uno dei migliori dispositivi della fascia media, il quale mette a disposizione un processore con otto core, sistema operativo Android 11 e un display con ampiezza da 6,55″ AMOLED. Ricordiamo che la batteria è da 4250 mAh.