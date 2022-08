Vi siete mai chiesti come sono nate le prime suonerie dei vecchi cellulari Nokia?

La memoria di Nokia è in gran parte conservata dagli appassionati che estraggono suonerie dal vecchio firmware. “A volte il firmware è crittografato, quindi è quasi impossibile ottenere i file“, spiega Fusoxid.

La cultura della suoneria probabilmente è iniziata a metà degli anni ’90 con il Nokia Tune, che è stato preso in prestito dalla canzone Gran Vals del chitarrista classico Francisco Tárrega.

“Ovunque andassi in quel momento, era impossibile trovare un posto dove non sentivo una suoneria Nokia”. Timo Anttila, uno dei primi compositori dello staff di Nokia, ha acquistato il suo primo telefono, un Nokia 2110, nel 1996. “Improvvisamente tutti avevano il proprio telefono e tutti volevano le proprie suonerie e sfondi“, afferma. “Le prime chiamate sono state davvero fastidiose, ma erano iconiche e hanno cambiato un po’ il panorama sonoro.”

Ecco alcuni degli artisti

Quando Nokia ha introdotto la prima suoneria polifonica al mondo nel 2002, le suonerie acute sono diventate parte integrante della vita di tutti i giorni e hanno assunto un nuovo significato come forma di espressione personale.

Il team del suono di Nokia era composto da giovani compositori come Hannu af Ursin e Henry Doeas, nonché da Alexi Eben e Marcus Castrén, oltre a partner rappresentati da Jana Livingstone e Noah Nakai. Castrén e Iben sono stati coinvolti in una scena demo in cui programmatori e artisti sperimentali stavano spingendo i confini della computer art e della musica. Af Ursin era un DJ underground che ha co-ospitato una serata in un club chiamato Miau! a Tampere, Finlandia. “Abbiamo realizzato un bel po’ di brani e alcuni sono finiti in posti fantastici come l’etichetta Global Underground“, dice.