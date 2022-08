Digitale terrestre addio: ora non serve più per guardare la TV, ecco il futuro

Abbiamo assistito durante gli scorsi mesi ad una grande rivoluzione, la quale in realtà dura da qualche anno. Il digitale terrestre è ormai fondamentale per alcune TV che non riescono più a supportare i codec previsti per guardare i canali in chiaro. Proprio per questo tutti si stanno premunendo già adesso in virtù del prossimo grande switch off che avverrà durante il prossimo mese di gennaio 2023. Infatti da quel momento arriverà il codec DVB-T2 – HEVC Main 10.

Sono tante però comunque le discussioni che stanno accompagnando questo momento in arrivo, visto che ci sono tanti problemi difficilmente risolvibili anche dalle persone più esperte. Gli aggiornamenti sono continui, improvvisamente scompaiono i canali ma soprattutto ci sono problemi con trasmissioni obsolete.

Proprio per questo motivo quindi si sta guardando a soluzioni alternative che potrebbero rubare la scena tranquillamente.

Digitale terrestre: potrebbe ben presto arrivare l’addio definitivo

Il vecchio digitale terrestre tra pochi mesi andrà ufficialmente in pensione per cedere il passo alla nuova tecnologia. Al momento però diverse persone si stanno guardando intorno che già stanno sperimentando nuove alternative. I programmi che vengono trasmessi in una determinata ora e giorno della settimana potranno essere visti on demand in qualsiasi momento.

Proprio questa novità sta portando le persone ad abbandonare la voglia di guardare la TV in chiaro. Tutto ciò porterebbe quindi ad acquisire servizi come ad esempio quelli di Amazon, i quali sono disponibili anche per le TV più obsolete grazie ai dispositivi Fire TV Stick. E poi rinuncereste alla TV in chiaro per avere semplicemente film e serie TV in qualsiasi momento della giornata?