A breve l’operatore virtuale CoopVoce attiverà, per tutti i propri clienti, la tecnologia VoLTE. Quest’ultima permette di effettuare e ricevere chiamate su rete 4G.

CoopVoce, a seguito dello spegnimento del 3G di Tim, era l’unico rimasto a non aver ancora annunciato la tecnologia VoLTE. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce: ecco quando arriverà la tecnologia VoLTE

Fino a quando non sarà abilitata questa tecnologia, a causa dello spegnimento del 3G di TIM i clienti CoopVoce non potranno più navigare in internet durante le telefonate, in quanto viene effettuato lo switch su rete 2G. Adesso, grazie alla rivista per i soci di Unicoop Firenze, è emerso il periodo in cui CoopVoce dovrebbe implementare il VoLTE per i suoi clienti.

Entro il primo semestre del 2023 anche i clienti CoopVoce potranno accedere alla tecnologia VoLTE per rimanere su rete 4G durante le chiamate. Quando CoopVoce abiliterà questa funzionalità, i clienti con smartphone compatibili con il VoLTE potranno quindi effettuare e ricevere chiamate su rete 4G, evitando lo “switch” verso la rete 2G, guadagnando anche una qualità vocale in alta definizione e permettendo di navigare su internet contemporaneamente alle telefonate.

Si ricorda che per utilizzare il servizio sarà comunque necessario avere la rispettiva impostazione abilitata, solitamente denominata “Chiamate VoLTE” o “Voce e dati”, nelle impostazioni dello smartphone, oltre che essere sotto copertura 4G.