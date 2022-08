Black Shark in occasione dell’IFA 2022 presenterà il FunCooler 3 Pro, una nuova soluzione di raffreddamento per smartphone da gioco che li renderà molto più potenti. Evitare il surriscaldamento dello smartphone non sarà più un problema con il chip TEC personalizzato da 20 W, una piastra enorme in rame, il dissipatore di calore e la ventola a sette velocità.

Prestazioni FunCooler 3 Pro: temperatura fino a 30 ℃

Il Black Shark FunCooler 3 Pro utilizza una tecnologia TEC personalizzata. La capacità di raffreddamento complessiva è stata incrementata del 72%, riducendo la temperatura fino a 30 gradi. Il FunCooler 2 Pro raggiungeva una potenza di soli 7 W rispetto ai 20 W di questo nuovo modello. Non solo è in grado di raggiungere temperature ottimali ma lo fa anche rapidamente con una conduttività termica di 400 W/mK. Per farsi un’idea, riesce a raggiungere 0 gradi in 45 secondi. I 17 condotti d’aria lamellari permettono di aumentare l’area del dissipatore di quasi 2,27 volte. Mentre il materiale del pad in silicone termoconduttore è ciò che garantisce una maggiore conduttività termica.

Black Shark propone estetica futuristica e design ergonomico

Il FunCooler 3 Pro presenta una struttura a due colori per una visione futuristica complessiva. All’esterno è realizzato con un motivo Kevlar e una fascia di luce RGB si espande sull’intero guscio. Il design è ergonomico per un maggior comfort e compatibilità con i dispositivi. Il condotto dell’aria presenta un design verticale per far circolare il calore verticalmente senza permettere che venga percepito sulle mani mentre si gioca.

Effetti di luce RGB personalizzabili

Con l’apposita app Shark Arsenal è possibile impostare effetti luce RGB, le modalità di raffreddamento e di spegnimento. Le modalità di raffreddamento, in particolare, sono due: una manuale e una intelligente. Quella manuale si può impostare da -18 gradi fino a 30 gradi. Quella intelligente è ovviamente più adatta per avere un controllo più preciso.

Doppia protezione intelligente NTC del FunCooler 3 Pro di Black Shark

Quando la temperatura è elevata (sopra i 60°C) o fin troppo bassa (sotto i -5°C), il FunCooler 3 Pro si spegnerà in automatico. Questo impedisce anche malfunzionamenti della ventola, affinché non si ostruisca o danneggi del tutto.