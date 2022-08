L’attesa era elevatissima, proprio ieri, 29 agosto 2022, dopo oltre 50 anni dall’ultima missione Apollo, l’umanità si sarebbe dovuta preparare alla partenza di Artemis I, il volo di prova, ricordiamo senza equipaggio, con l’obiettivo di portare nuovamente l’uomo sulla superficie lunare.

Il volo, programmato alle 16:33 (ora italiana), pensato per testare le tecnologie che serviranno poi per volare attorno alla luna, e riuscire a tornare sulla Terra, è stato rimandato, a causa di problemi tecnici. La stessa Nasa, sul proprio profilo Twitter, sottolinea quanto la “la sicurezza debba essere al primo posto“, per questo motivo è stata presa la difficile scelta di rinviare il lancio.

Artemis I: quando il nuovo lancio?

Al momento la data definitiva non è ancora stata programmata, i tecnici stanno lavorando alacremente per cercare di essere pronti eventualmente per il 2 settembre, anche se non si ha la conferma definitiva, né comunque è facile pensare ad oggi un orario preciso (la finestra possibile si aggira attorno alle 18:48 in Italia).

La Nasa rassicura tutti, affermando che “una volta risolto il problema voleremo”. Lo stesso Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia spaziale europea, ricorda che il “volo spaziale è estremamente complesso, e sopratutto farlo bene è decisamente meglio che rientrare nei tempi previsti“,

Il lancio di Artemis I è il primo step di una lunga serie di prove, infatti è già previsto il lancio di Artemis 2 che porterà la sonda nell’orbita lunare, per poi concludersi con Artemis 3, che porterà ufficialmente gli astronauti a solcare la superficie lunare dopo circa mezzo secolo dalla prima volta. Non vediamo l’ora.