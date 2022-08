Decathlon ha riunito quattro sviluppatori provenienti da diversi background industriali e ha chiesto loro di risolvere un problema che affligge molti utilizzatori di una e-bike. Quali sono i bisogni e le paure dei pendolari e come possiamo affrontarli con una e-bike?

È diventato subito chiaro che la sicurezza gioca un ruolo cruciale in questa equazione. Secondo Decathlon, la probabilità di un incidente con una e-bike è quattro volte superiore rispetto a un’auto. Come logica conseguenza, gli e-biker non solo si sentono, ma sono anche più vulnerabili degli automobilisti. Pertanto, la visibilità è fondamentale sopratutto quando ti trovi nel traffico.

Ed è qui che nasce la Magic Bike. Dato che le biciclette vengono rubate spesso, gli sviluppatori della Magic Bike hanno pensato ad un modo per garantire un alto livello di protezione dai furti. Inoltre, la bicicletta dovrebbe essere il più versatile possibile e garantisce un equilibrio armonioso tra comfort e maneggevolezza.

Sicurezza, comfort, versatilità e facilità d’uso: lo studio della Magic Bike combinerà tutti questi fattori. Nonostante Decathlon abbia impiegato solo 6 mesi per sviluppare la bicicletta, il risultato è impressionante.

Con la Magic Bike, il team di sviluppo di Decathlon ha prodotto uno studio di fattibilità che mira ad andare oltre il semplice fatto di avere una e-bike. Lo studio riguarda principalmente la sperimentazione e la risposta alle emozioni e alle esigenze degli e-biker, nonché l’identificazione dei problemi più comuni. In definitiva, gli sviluppatori vogliono che l’intera comunità tragga vantaggio dalle funzionalità intelligenti, sia che si tratti di una Magic Bike o di un’altra bici della concorrenza.

Funzionalità della Magic Bike

Sebbene il nome effettivo del modello della Magic Bike sia BTWIN Concept_01, agli sviluppatori piace di più Magic Bike. La ruota posteriore è fissata a un forcellone monobraccio in magnesio che ospita la trasmissione a cinghia. Il sistema chiuso protegge il nastro da sporco e sabbia, riducendo così al minimo la manutenzione.

Presente un deragliatore posteriore convenzionale e si affida invece a un cambio automatico.

Il display inoltre fa molto di più che dirti quale modalità di supporto stai utilizzando. Al contrario, funge da hub di informazioni che funziona come il computer di bordo di un’auto.

Il dongle è posizionato sotto una copertura in plastica trasparente e stabilisce la connessione ai servizi di localizzazione, abilitando alcune funzionalità, come ad esempio l’antifurto. Tuttavia, non è ancora chiaro se il dongle sarà esposto e facilmente accessibile sulle future bici.

I portapacchi anteriore e posteriore possono essere agganciati e staccati secondo necessità, permettendoti di gestire un sistema di portapacchi modulare con borse laterali, scatole e persino un seggiolino per bambini.

Il sistema di batterie rimovibili è modulare e può essere configurato con un massimo di tre batterie. Decathlon ha presentato la Magic Bike con due batterie e un caricatore integrato, che ti consente di collegare la bici direttamente a una presa.

La Magic Bike utilizza una sola leva per entrambi i freni. Il freno è dotato di un distributore di potenza del freno assistito da sensore che distribuisce la forza frenante tra la ruota anteriore (60%) e quella posteriore (40%).