Apple svelerà il nuovo Apple Watch Series 8 tra una settimana, con la nuova serie iPhone 14. Con ciò, l’utente di Twitter ShrimpApplePro ha alcuni dettagli da rivelare sul prossimo Watch. Questo è tutto ciò che sa sull’imminente rilascio. ShrimpApplePro ha dichiarato in una discussione che l’Apple Watch Series 8 presenterà un nuovo colore di rosso. All’inizio del mese aveva già menzionato i nuovi colori della Serie 8, che arriverà nei modelli da 41 mm e 45 mm, come la Series 7.

Il leaker discute il design della scatola, che rimarrà la stessa con l’eccezione di Apple che aggiunge ‘colla aggiuntiva sotto’. Secondo ShrimpApplePro Apple metterà un adesivo extra dietro la linguetta in modo che quando viene strappata, lasci tracce di colla che indicano che è stata aperta. Questo vale anche per la confezione dell’iPhone.

Apple Watch Series 8 si prepara al debutto

Secondo un leaker Apple, non ci sarà nessun ritardo nella spedizione. Per coloro che si aspettano modifiche alla confezione, sarà lo stesso dell’Apple Watch Series 7, che include un cinturino e un connettore da USB-C a MagSafe per caricare l’Apple Watch.

Sebbene Shrimp non ne parli, un nuovo sensore di temperatura corporea, che sarà disponibile anche con l’ipotetico Apple Watch Pro, è una delle caratteristiche principali di questo futuro Watch. Secondo il leaker, l’Apple Watch SE 2 non avrà ‘nulla di importante’, mentre le caratteristiche del Pro Watch saranno ‘mantenute segrete’. Nel frattempo, non ci resta che attendere l’evento ufficiale Apple previsto per il 7 settembre. All’evento sarà presentata anche la nuova serie di iPhone 14 oltre ad un ipotetico Apple Watch Pro.