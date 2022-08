Truffe nei messaggi: attenzione a questi link pericolosi all'interno degli SMS

Le truffe sembrano non terminare mai ed infatti le persone non fanno altro che segnalare nuove problematiche provenienti proprio dal web.purtroppo le segnalazioni si moltiplicano, così come i messaggi che arrivano sui telefoni cellulari con alcuni link da cliccare. Questi portano a alcuni portali che richiedono informazioni personali con scopi molto differenti rispetto al solito.

Un caso a parte è quello degli SMS che si riferiscono ad un ordine ad una consegna o magari a qualcos’altro da completare. In quel caso il messaggio può trarre in inganno con alcune frasi del tipo “Clicca qui per sbloccare“.

Bisogna quindi stare molto attenti e tenere sempre conto di quello che si è ordinato effettivamente. Questi messaggi possono arrivare anche da WhatsApp, o da altre applicazioni come Telegram e Messenger. State quindi molto attenti a chi vi riferite, anche perché questi messaggi molto spesso sono in grado di indovinare il corriere con cui potrà arrivare la vostra merce.

SMS e truffe: state molto attenti all’inganno delle spedizioni ma non solo

Ci sono tantissime testimonianze riguardanti i messaggi ma soprattutto e-mail del genere, proprio come descritto in alto. State molto attenti anche ai profili che potrebbero essere reali, magari di qualche vostro contatto social che magari in quel momento vi scrivono per dirvi di un nuovo sito su cui fare affari o magari di qualsiasi altra occasione che potrebbe risultare vantaggiosa.

In quel caso infatti i truffatori fanno leva sulla vostra conoscenza della persona di cui hanno hackerato il profilo. Bisogna quindi porre massima attenzione su tutto, proprio per non restare fregati.